Alexander Albon is hersteld van de operatie aan de blindedarmontsteking waarmee hij in Italië kampte en keert terug bij Williams voor de Grand Prix van Singapore. De Britse Thai zegt de uitdaging ‘niet te onderschatten’, Nyck de Vries staat opnieuw stand-by.

Albon moest zich noodgedwongen terugtrekken uit de Grand Prix van Italië vanwege een blindedarmontsteking, die op zaterdagochtend was vastgesteld. Daardoor miste hij de rest van het raceweekend en stapte Nyck de Vries in als vervanger.

Albon, die het nieuws op luchtige wijze deelde, onderging een operatie aan de blindedarmontsteking, waarna er complicaties optraden. Albon kreeg last van ademhalingsproblemen en moest zo naar de intensive care.

Uiteindelijk kon de Williams-coureur het ziekenhuis verlaten en begon hij aan zijn herstel. Daar had hij twee weken de tijd voor, wat voor zo’n operatie weinig tijd is. Toch is Albon op tijd gereed voor de Grand Prix van Singapore, waar hij weer zal instappen.

“Ik wil iedereen bedanken voor al hun berichten en steun”, zegt Albon. “Mijn voorbereiding voor Singapore was een beetje anders dan normaal, maar ik voel me goed en ik heb er alles aan gedaan om me voor te bereiden op een van de meest fysieke races op de kalender.”

Albon weet dat het op het Marina Bay Street Circuit, waar de coureurs te maken krijgen met hoge temperaturen en doorgaans de langste race van het seizoen, een zwaar weekend gaat worden. “Ik onderschat niet hoe groot de uitdaging dit gaat worden, maar ik kijk er naar uit om vrijdag de baan op te gaan en weer te gaan rijden.” Williams heeft Nyck de Vries op stand-by gezet, mocht Albon zelf merken dat het niet meer gaat.