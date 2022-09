Nyck de Vries staat onverwacht aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut. De 27-jarige Formule E-wereldkampioen valt voor de Grand Prix van Italië bij Williams in voor Alexander Albon, die last heeft van een blindedarmontsteking.

Minder dan een uur voor de start van de derde vrije training op Monza werd De Vries gespot bij het Williams-motorhome, waar er redelijk wat haast leek te zijn. De Formule 2-kampioen van 2019 trok al een pak en zijn schoenen aan, waarna al snel het nieuws volgde dat hij de rest van het weekend bij Williams instapt, waar hij met startnummer 45 rijdt. Albon wordt behandeld aan een blindedarmontsteking, waardoor hij de rest van het weekend niet meer in actie kan komen.

“Williams Racing kan bevestigen dat Alex Albon, nadat hij zich vanochtend onwel voelde en de FIA en het lokale ziekenhuis om medisch advies hadden gevraagd, nu onder behandeling is voor een blindedarmontsteking”, laat Williams in een verklaring weten. “Aansluitend kunnen we bevestigen dat Nyck de Vries, reservecoureur van het team, de rest van het weekend in de plaats van Alex zal rijden. Alex is in goede doen en het team wenst hem een spoedig herstel.”

De Vries, reservecoureur van Mercedes, kwam vrijdag in actie voor Aston Martin als onderdeel van de tests die de teams moeten geven aan jonge coureurs die hooguit twee Grands Prix hebben gereden. De Nederlander reed eerder dit jaar al een vrije training voor Williams op Barcelona, waar hij in de bolide van Albon stapte. Op Paul Ricard mocht De Vries ervaring opdoen bij Mercedes, waar hij het zitje van Lewis Hamilton voor een sessie overnam.

Met Max Verstappen en Nyck de Vries staan er dit weekend twee Nederlanders op de Formule 1-grid. Dat gebeurde voor het laatst in 2006, toen Christijan Albers en Robert Doornbos aan de start van de Braziliaanse Grand Prix verschenen. De Vries wordt met zijn Formule 1-debuut op zondag de zestiende Nederlandse Formule 1-coureur ooit.