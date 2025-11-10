In aanloop naar de GP van São Paulo heeft Alpine het contract van Franco Colapinto verlengd. Na een wisselvallig seizoen besloot de Franse renstal de jonge Argentijn alsnog te behouden. Topadviseur Flavio Briatore gaf eerder toe dat hij moest kiezen tussen Colapinto en test- en reservecoureur Paul Aron. In Brazilië werden hij en teambaas Steve Nielsen opnieuw gevraagd naar de line-up voor 2026. Wat gaf uiteindelijk de doorslag in het voordeel van Colapinto?

Colapinto erfde na zes Grands Prix het stoeltje van Jack Doohan. Tijdens het raceweekend in Imola kwam hij – na een aantal optredens namens Williams in 2024 – voor het eerst in actie in de kleuren van Alpine. De Argentijn kende een kleurloos weekend en eindigde op een teleurstellende zestiende plaats. Sindsdien kwam hij niet verder dan P13 en wist hij nog geen punten te scoren voor de Fransen. Toch zag Alpine de afgelopen weken duidelijke vooruitgang.

“Voor alle nieuwe coureurs is de Formule 1 een uitdaging”, verklaarde teambaas Steve Nielsen tegenover Sky Sports. “De een presteert direct goed, de ander heeft het wat lastiger. Colapinto heeft vorig jaar natuurlijk al met Williams gereden, maar om eerlijk te zijn had hij het begin dit jaar moeilijk. Geleidelijk aan ging het gelukkig wel beter. We hebben geluk dat we met Gasly een soort vlaggendrager hebben – een ervaren coureur. Langzaamaan kon Colapinto zich steeds beter met hem meten. Hij werd vergelijkbaar met Gasly en was zelfs een paar keer sneller. Uiteindelijk heeft dat hem zijn stoeltje opgeleverd.”

Analist en voormalig coureur Martin Brundle suggereerde dat ook het financiële aspect een rol speelde. Colapinto brengt enkele vermogende sponsors met zich mee, waaronder e-commercegigant Mercado Libre. Het Argentijnse bedrijf prijkt sinds kort op de Alpine-bolides. “Je kunt de financiële kant natuurlijk niet negeren”, erkende Nielsen. “Die speelt een rol, maar uiteindelijk zien we Colapinto in de eerste plaats als talent. Dat hij sponsorgeld meebrengt, is slechts een welkome bijkomstigheid.”

Meer volwassen

Topadviseur Flavio Briatore, die Colapinto eerder nog publiekelijk bekritiseerde, gaf toe dat de Argentijn zich knap heeft herpakt. “Voor jonge jongens is het moeilijk om meteen om te gaan met de druk van sponsors en het team”, zei hij tegenover F1.com. “Helaas is onze auto niet zo sterk – hij is lastig te besturen. Colapinto was in het begin een beetje de weg kwijt; hij had drie of vier races nodig om beter te worden. Vergelijk je hem met zijn eerste optredens, dan zie je een compleet andere coureur.”

“Hij treedt veel zelfverzekerder op, toont meer toewijding aan de techniek en doet er alles aan om te presteren”, lichtte Briatore op. “Hij steekt veel tijd in het begrijpen van de auto. In de laatste twee à drie Grands Prix presteerde het team ondermaats, maar Colapinto zelf was uitstekend.” De Italiaan is dan ook tevreden over de huidige line-up van Alpine. “We hebben nu twee rijders die samenwerken als team. Colapinto voelt zich echt onderdeel van Alpine. Voorheen droeg Gasly het team op zijn schouders, maar nu delen ze de lasten. Ik heb Colapinto zien uitgroeien tot een volwassen coureur – iemand met meer verantwoordelijkheid.”

