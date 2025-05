Franco Colapinto staat aan de vooravond van zijn Formule 1-rentree. Na negen Grands Prix met het team van Williams werd hij vorig jaar opzijgeschoven ten gunste van Carlos Sainz. Alpine legde hem vast in een reserverol, maar in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna bemachtigde hij alsnog – op een enigszins omstreden manier – een Formule 1-stoeltje. De jonge Argentijn krijgt slechts vijf races om zich te bewijzen, maar staat desondanks toch ‘relaxed’ aan de start.

“Ik heb er zin in”, aldus een enthousiaste Franco Colapinto in de officiële persconferentie van de FIA. “Alles is nieuw en ik begin weer op nul. Natuurlijk ken ik de auto nog niet zo goed, dus ik heb weinig verwachtingen voor de aankomende races. Het doel is gewoon om de prestaties van de auto op te krikken. Na vijf races zien we dan wel waar het schip strandt.” Alpine maakte openlijk bekend dat de 21-jarige Argentijn een contract heeft gekregen tot en met de GP van Oostenrijk.

Ervaring weegt zwaar

“Ik ben veel meer relaxed”, vergeleek Colapinto de huidige situatie met zijn spoeddebuut bij Williams. In 2024 werd hij plotseling opgeroepen om de worstelende Logan Sargeant te vervangen tijdens de GP van Italië. “Ik heb nu een beetje ervaring”, lichtte hij toe. “Natuurlijk was het een ander team, maar ik heb nog steeds een gevoel voor Formule 1. Mijn laatste race was immers in december – dat is niet heel lang geleden. Mijn debuut op Monza was zo spannend, zo groots – alles was nieuw, het was mijn eerste raceweekend in de Formule 1. Dat gevoel is natuurlijk hetzelfde, het is nog steeds mijn droom om Formule 1 te rijden, maar nu moet ik ook denken aan de doelen van het team.”

“Alpine en Renault hebben een geweldige geschiedenis in de Formule 1”, benadrukte Colapinto. “Ik hou van dit team, al is de relatie na het WK-voetbal niet meer hetzelfde”, grapte hij. Argentinië won de WK-finale van Frankrijk na een penaltyreeks. “Het zal langer dan vijf races duren voordat ik echt vertrouwd ben geraakt met de auto”, vervolgde hij op serieuze toon. “Ik ga mijn tijd gewoon zo goed mogelijk gebruiken en zoveel mogelijk leren. Vorig jaar was alles echt nieuw, maar ondanks het feit dat de rest dit jaar al zes Grands Prix heeft gereden, denk ik dat die ervaring van vorig jaar heel zwaar weegt.”

