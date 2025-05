Een week na de race in het ‘kroonjuweel’ van de Formule 1, Monaco, staat de Grand Prix van Spanje alweer voor de deur. Hoogtijd om uit te pakken met speciale liveries, moeten Alpine en Sauber gedacht hebben. De Franse renstal komt met een speciaal logo op de livery van de A525 om het 70-jarige jubileum van Alpine te vieren. Sauber komt ondertussen met een pixel-motief voor op hun bolide.

Het is zeventig jaar geleden dat het team van Alpine, in 1955, werd opgericht. Speciaal voor dit jubileum rijdt de Franse renstal in Barcelona met een nieuw logo, waarbij het getal zeventig vastzit aan de karakteristieke A van het team. Sauber kiest ondertussen voor een motief met pixels erop voor hun C45 tijdens het aankomende Grand Prix-weekend. De Zwitserse renstal postte een video op hun sociale mediakanalen om hun livery alvast aan de wereld te tonen. Bekijk de video hieronder.

Pixel perfect. Barcelona just got a digital upgrade. 🧩🖤💚#SpanishGP pic.twitter.com/icXt12R8Na — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) May 28, 2025

Sauber staat met een speciale eenmalige livery aan de start van de Spaanse Grand Prix.

