Alpine-junior Christian Lundgaard maakt komend weekend zijn IndyCar-debuut. De Deen mag zijn Formule 2-bolide inruilen voor de Dallara IndyCar van Rahal Letterman Lanigan Racing.

De 22-jarige Lundgaard rijdt momenteel in de Formule 2 als Alpine-junior. Hij kwam in 2017 bij de Alpine Academy terecht na een indrukwekkende carrière in de karts. Na twee titels in de Formule 4 maakte hij in 2019 de overstap naar de Formule 3, waar hij zesde eindigde in het kampioenschap. Sinds vorig jaar rijdt de Deen uit Hedensted in de Formule 2, waar hij al twee keer wist te winnen. Hij staat op dit moment twaalfde in het kampioenschap.

Lundgaard wordt gezien als een groot talent, maar voorlopig heeft Alpine weinig plek aan hem te bieden. Toch heeft het team een andere manier gevonden om hem wat anders te laten proeven, want hij mag komend weekend debuteren in de IndyCar. Hij zal in de Dallara van Rahal Letterman Lanigan Racing stappen voor de race op de road course van Indianapolis. Het uitstapje volgt na een test die Lundgaard op 26 juli heeft afgelegd op het Barber Motorsports Park.

Lundgaard kan niet wachten om zijn IndyCar-debuut te maken. “Ik ben zeer verheugd om in de IndyCar te stappen”, zegt de Deen, die startnummer 45 zal dragen. “Ik ben zeer fortuinlijk geweest in mijn carrière tot nu toe. Ik heb enkele ongelofelijke raceauto’s mogen besturen en ik kijk ernaar uit om de IndyCar officieel aan dat lijstje toe te voegen.”

“Ter voorbereiding van deze race heb ik de auto al getest en het voelde geweldig aan. Ik ben ervan overtuigd dat het zelfs nog beter zal voelen tijdens een raceweekend onder raceomstandigheden naast alle zeer getalenteerde coureurs. Er is hard gewerkt om dit mogelijk te maken en om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik ben klaar om die uitdaging aan te gaan. Ik heb dit jaar alle IndyCar-races gekeken, dus om dan de kans te krijgen om op de grid te staan, dat is geweldig”, aldus Lundgaard.

