Alpine heeft na de GP van Japan een open brief aan de fans gepubliceerd, waarin het team reageert op de haat die het via sociale media ontvangt na het incident tussen Franco Colapinto en Oliver Bearman. De race werd opgeschrikt door een zware crash in de Spoon-bocht, waarbij Bearman met een impact van 50G op de vangrails botste. In de nasleep van de crash waren niet alleen Colapinto, maar ook Alpine het slachtoffer van veel online misbruik.

Het incident leidde tot veel discussie in de paddock. De FIA greep niet in met straffen, maar erkende wel dat de situatie – veroorzaakt doordat Colapinto’s auto op dat moment energie terugwon – onderwerp van verdere analyse zal zijn. Daarbij wordt gesproken met betrokken partijen over mogelijke aanpassingen aan de regels. De publieke reactie was echter een stuk heftiger. Online kreeg met name Colapinto veel kritiek te verduren, mede omdat de Argentijn in Shanghai al betrokken was bij een incident met Esteban Ocon. Reden genoeg voor Alpine om het online misbruik nogmaals stevig te veroordelen en hun coureur in bescherming te nemen.

Reactie Alpine

“Na het bekijken van sociale media vinden wij als team dat we het aan onze fans verplicht zijn om op bepaalde punten en vragen in te gaan en ons opnieuw uit te spreken tegen haat en online misbruik”, opent Alpine op zijn website. “Het team veroordeelt de haatdragende berichten aan het adres van Franco na de race in Japan, evenals de beledigingen en bedreigingen richting Esteban Ocon na een botsing tussen beide coureurs tijdens de GP van China. Het team houdt zijn kanalen nauwlettend in de gaten en gebruikt verschillende tools om reacties te modereren die niet voldoen aan onze richtlijnen. We gaan hier als team ook regelmatig over in gesprek met de FOM en de FIA.”

Alpine kaartte ook direct de geruchten aan dat Pierre Gasly zou worden voorgetrokken binnen het team. Enkele fanatieke fans van Colapinto vermoedden de afgelopen weken dat de Argentijn niet over hetzelfde materieel beschikte. “Het team streeft ernaar om twee zo snel mogelijke auto’s op de baan te brengen en beide coureurs gelijke kansen te bieden om competitief te zijn”, aldus Alpine. “Franco is onze coureur en het team heeft vertrouwen in hem, net zoals hij vertrouwen heeft in het team. Alle discussies over sabotage of het niet bieden van gelijke middelen zijn volkomen ongegrond. Daarom voelde het team zich genoodzaakt om hierover een verklaring af te leggen.”

