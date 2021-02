Alpine legt lat hoog voor Academy-talenten met mogelijk F1-zitje op het spel

Een nieuwe naam, maar bekende jonge gezichten: dat is het verhaal achter de Alpine Academy, met talenten Guanyu Zou, Christian Lundgaard en Oscar Piastri die in de Formule 2 om de hoofdprijs moeten vechten. En misschien wel meer, indien er een plekje bij Alpine’s Formule 1-team vrijkomt.

In 2021 rijden Fernando Alonso en Esteban Ocon voor de voorheen als Renault in de boeken staande formatie, maar het contract van Ocon loopt eind dit jaar af en zo kan er dus zomaar een Formule 1-zitje op het spel staan. Een vereiste om daarvoor in aanmerking te komen, is een klinkende Formule 2-campagne voor Zhou, Lundgaard en Piastri – de speerpunten van de Alpine Academy.

Titelkandidaten?

Mia Sharizman, het ‘schoolhoofd’ van Alpine’s opleidingsprogramma, laat in elk geval geen twijfel bestaan over wat hij van de Chinees Zhou verwacht. “Hij begint aan zijn derde jaar in de Formule 2, met Virtuosi. We verwachten een regelmatiger seizoen van hem. Hij had vorig jaar een doorbraak met een zege (in Sotsji, red.) dus we verwachten nu dat hij meedoet om de titel.”

Lundgaard staat aan de vooravond van zijn tweede Formule 2-seizoen, maar de Deen zit al wel vijf jaar in de Academy. “We zagen in 2020 flitsen van enorme snelheid en dominantie. Dit jaar wordt erg belangrijk voor hem”, zegt Sharizman. “Hij rijdt voor het eerst voor het tweede jaar in dezelfde klasse. Met zijn ervaring en een plekje bij ART, moet hij net als Zhou om de hoofdprijs kunnen meedoen.”

Outsider Piastri

Piastri is de Formule 2-rookie van het gezelschap, maar komt wel binnen met de Formule 3-titel op zak. “Spannend”, noemt Sharizman de entree van de Aussie die door landgenoot Mark Webber wordt begeleid. Hij rijdt voor Prema, dat in 2020 de Formule 2-titel pakte met Mick Schumacher, en kent dat team al uit de Formule 3. “Oscar beschikt zo over alle ingrediënten om een goed seizoen te hebben.”

Sharizman lijkt niet gelijk te eisen dat Piastri wel even kampioen wordt, maar sluit zeker niet uit dat de jongeling gelijk om de hoofdprijs mee kan doen. “We mikken met hem namelijk wel op podiumplekken en zeges. Als het hem daarbij lukt die te behalen en zijn teamgenoten te verslaan, zal hij er aan het eind van de rit bij staan. Al bekijken we het met hem stap-voor-stap.”

Nederlands tintje

Volgens Sharizman is ‘positieve druk’ zowel noodzakelijk als goed voor de Alpine Academy-coureurs. De complete Alpine-stal telt overigens nog twee coureurs: de Braziliaan Caio Collet en Fransman Victor Martins. Dit duo komt in de Formule 3 uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Hun auto’s zullen ook in Alpine-livery uitgevoerd zijn.