Het team van Alpine kan tevreden terugkijken op de GP van China. Zowel Pierre Gasly als Franco Colapinto eindigde in de top tien in Shanghai, wat een dubbele puntenfinish betekende voor de Franse formatie. Desalniettemin streefden beide coureurs naar meer dan P6 en P10. Met name in de slotfase werd het Gasly en Colapinto echter knap lastig gemaakt. In Enstone richt men de blik op nóg meer competitiviteit in de komende Grands Prix.

“Aan de ene kant ben ik heel blij met al deze punten”, reageerde Pierre Gasly na afloop. De Fransman eindigde op de zesde plaats. “We hebben echt een solide weekend gehad, eigenlijk al vanaf de sprintkwalificatie. Vandaag startte ik vanaf de zevende positie en had ik een hele goede start”, concludeerde hij. “We zaten er in het begin goed bij, maar helaas bracht de safety car ons in een lastige positie. Onze racesnelheid was erg goed, maar halverwege de race werd het lastig met al het verkeer. Daar heb ik veel tijd verloren. Verstappen en Bearman reden weg, dus moest ik aan het einde echt drieduizend procent geven. Ik kwam nog terug en het scheelde niet veel of ik had ook Bearman ingehaald. We moeten gewoon nog een paar dingen verbeteren.”

‘Mooi als je Verstappen kunt inhalen’

Gasly was desondanks tevreden met de zesde plaats, waarmee hij zijn beste finish van 2025 evenaarde. Bovendien kon hij het gevecht aangaan met Max Verstappen. “Het was zwaar, wat ik ook wel verwachtte van Max”, reageerde hij op de strijd met zijn oud-teamgenoot. “Ik ga de beelden nog eens bekijken, maar zo gaat dat nu eenmaal in de autosport. Natuurlijk is het wel bevredigend als je Max inhaalt”, grijnsde hij tot slot. “Ik denk dat het erg leuk zou zijn geweest om dat gevecht voort te zetten.” Verstappen haalde de eindstreep niet in China; met nog tien ronden te gaan viel hij uit door een technisch probleem.

Franco Colapinto – die op P10 eindigde – scoorde ondertussen zijn eerste WK-punt voor Alpine. Daarmee tekende het team voor zijn eerste dubbele puntenfinish sinds de GP van São Paulo van 2024. Toch had ook de Argentijn gehoopt op meer. Een late botsing met Esteban Ocon gooide echter roet in het eten. “Het was gewoon een touché”, nuanceerde Colapinto het incident. “Het was een leuke race, we hebben veel kunnen vechten. Helaas ben ik door dat contact wel een aantal punten verloren. Ik had het graag anders gezien, maar al met al is dit een mooi resultaat voor het team. Ik had gewoon ontzettend veel pech vandaag.” Toch sprak Colapinto van een geslaagd weekend. “Nu moeten we alleen nog íets meer tempo zien te vinden.”

