Alpine-directeur Steve Nielsen gelooft dat Franco Colapinto de ruimte en tijd nodig heeft om zich volledig te ontplooien in de Formule 1. De Argentijn staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen in 2026. Nadat 2025 lastig verliep voor Colapinto, gaf Alpine hem het voordeel van de twijfel en werd hij behouden voor het aankomende Formule 1-jaar. Volgens Nielsen heeft hij bij vlagen laten zien dat hij wel over de nodige snelheid beschikt.

Franco Colapinto maakte halver 2024 zijn Formule 1-debuut, toen hij bij Williams de plaats innam van Logan Sargeant. Zijn entree was gerust indrukwekkend te noemen; in slechts zijn tweede race bereikte hij Q3 en scoorde hij direct zijn eerste WK-punten. Een week later volgde opnieuw een top-10-finish tijdens de GP van de Verenigde Staten. Toch kreeg hij bij Williams geen zitje voor 2025, het team had immers stercoureur Carlos Sainz vastgelegd. Hij kreeg een reserverol bij Alpine, dat hem vanaf de GP op Imola het vaste stoeltje van Jack Doohan gunde.

‘Soms was hij sneller dan Gasly’

Die overstap bleek echter geen succesverhaal. Colapinto kon zijn sterke vorm niet voortzetten en scoorde nul WK-punten gedurende 2025. De oorzaak voor deze sportieve teloorgang lag deels bij Alpine beleefde. Het team kende een zwaar jaar en eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap met slechts 22 WK-punten. Desondanks houdt het team vertrouwen in Colapinto en gaf het hem voor 2026 een volwaardig racezitje. Steve Nielsen ziet duidelijk potentie in de 22-jarige coureur.

“Franco is een jonge coureur”, sprak hij tegenover de media tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. “We hebben andere jonge coureurs goede en moeilijke periodes zien doormaken; hij zit in diezelfde fase. Er waren eerder dit jaar races waarin hij Pierre (Gasly, red.) kon bijhouden, en in een paar gevallen was hij misschien zelfs sneller. Hij zit gewoon in die fase en we zullen hem alle steun geven die hij nodig heeft om zo snel mogelijk te zijn. Het maakt niet uit of hij sneller is dan Pierre of slechts in de buurt komt; het belangrijkste is dat we twee coureurs hebben die punten scoren.”

Worstelend Alpine

“We hebben dit jaar wat tegenslagen gehad”, gaf Nielsen toe. “Slechts één auto scoorde punten, wat er niet genoeg waren, terwijl de andere auto nul punten scoorde met twee verschillende coureurs erin. We hebben stabiliteit nodig in de tweede auto, en we moeten dat talent de tijd geven om zich te ontwikkelen en punten voor ons te scoren.” Het teleurstellende seizoen van Alpine had ook een technische oorzaak. Het team besloot al vroeg de ontwikkeling van de auto stop te zetten om zich volledig te richten op de nieuwe reglementen voor 2026. Daardoor stonden Gasly en Colapinto in de slotfase van het seizoen vrijwel altijd achteraan.

“Ik denk dat de harde realiteit is dat onze auto niet snel genoeg was om punten te scoren”, erkende Nielsen. “Beide coureurs zijn volgens mij beter dan de auto doet vermoeden. Als die gewoon goed is, zijn beide coureurs meer dan in staat om er het uiterste uit te halen. We moeten een veel betere auto maken, een veel betere auto, en dan zullen we pas zien wat de coureurs waard zijn.”

