Oscar Piastri blikt op de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen vooruit op de ingrijpende reglementswijzigingen. De Australiër voorspelt een geheel nieuwe manier van racen voor de hele grid, met een ‘interessante tactische strijd’ tot gevolg. Hoewel Piastri – net als zijn Formule 1-collega’s – nog geen idee heeft hoe het seizoen precies zal uitpakken, denkt hij wel dat het voor fans ‘vermakelijk’ wordt.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een compleet nieuw seizoen, waarin voor het eerst sinds 2022 drastische reglementswijzigingen van kracht gaan. Zo worden de nieuwe bolides kleiner en lichter, en hebben de nieuwe krachtbronnen een bijna 50/50-verdeling van het vermogen over het elektrische deel van het hybride-systeem en de V6-verbrandingsmotor. Ook bevatten de nieuwe auto’s actieve aerodynamica.

LEES OOK: FIA-steward Liuzzi: ‘McLaren-coureurs zouden eens goed naar Verstappen moeten kijken’

Oscar Piastri voorziet hoe al deze veranderingen bij elkaar een grote impact zullen hebben op de manier van racen. “Ik denk dat het hybride-element en het beheren van het batterijniveau heel belangrijk zullen worden”, vertelt Piastri aan TODAY. “Het was in het verleden ook al belangrijk, maar nu dat element vanaf dit seizoen zo veel groter is, zullen de coureurs daar zelf veel meer aandacht aan moeten besteden.”

De Australiër denkt daarom dat coureurs vooral aan het begin van het seizoen voor verschillende strategieën zullen kiezen. “Sommige coureurs zullen meer tactisch zijn en hun batterij sparen, terwijl anderen gewoon proberen een goede positie op de baan te veroveren. Dat kan een interessante tactische strijd opleveren. Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe het zal aflopen, maar ik denk dat het hoe dan ook vermakelijk zal zijn.”

Lessen voor 2026

Ondanks dat het nieuwe reglement een reset voor het hele startveld met zich meebrengt, gelooft Piastri dat zijn geleerde lessen in 2025 hem ook zeker tijdens het aankomende seizoen zullen helpen. “Ik voel me volwassener, en verantwoordelijker. Ik weet nu iets beter wat ik wil”, somt de coureur op. “En ik voel ook een soort trots. Hoewel het eindresultaat niet helemaal was wat ik wilde, denk ik dat het succes dat ik heb gehad iets is waar ik aan het begin van het jaar alleen maar van had kunnen dromen.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)