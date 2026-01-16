Oud-coureur Vitantonio Liuzzi doet tegenwoordig dienst als FIA-steward binnen de Formule 1. Zo deelt de voormalig Red Bull-rijder ook straffen uit bij misdragingen op het circuit. In een nieuw interview onthult de Italiaan dat het soms knap lastig is om Max Verstappen een passende straf te geven. Volgens Liuzzi weet de Nederlander zich altijd zó te positioneren dat het vaak onduidelijk is hoe een incident precies geanalyseerd moet worden.

In een gastoptreden in de Italiaanse podcastreeks Scontro Diretto legde Vitantonio Liuzzi uit hoe Max Verstappen de stewards soms hoofdpijn bezorgt. Hij werd gevraagd welk advies hij de titelkandidaten van 2025 – te weten Norris, Verstappen en Piastri – zou geven. “Max luistert toch niet naar je”, antwoordde Liuzzi direct. “Het boeit hem niet wat andere mensen over hem zeggen.” Voor de beide McLaren-coureurs had hij wél een goede tip. “Tegen hen zou ik willen zeggen dat ze alle races nog eens moeten terugkijken om te bestuderen wat Max precies doet. Hij weet het hen altijd moeilijk te maken en dwingt bovendien vaak zijn eigen geluk af.”

‘Max is een oorlogsmachine’

“Daarom zou ik hen adviseren om de reglementen omtrent inhalen opnieuw te analyseren en grondig te bestuderen”, vervolgde Liuzzi. “Dan had Piastri zich bijvoorbeeld beter gepositioneerd in Brazilië”, verwees hij naar de crash tussen de McLaren-coureur, Kimi Antonelli en Charles Leclerc in São Paulo. “Als hij een voorbeeld had genomen aan Verstappen, dan had hij zichzelf beter in stelling gebracht. En ik wil niet zeggen wat goed of fout is, maar bij Max is het duidelijk dat hij bij elke inhaalactie – ook als hij zelf wordt gepasseerd – goed nadenkt over hoe hij zich positioneert op het circuit. Zo weet hij er altijd het maximale uit te halen.”

Ook wanneer Verstappen wél betrokken raakt bij een incident, maakt hij het de stewards vaak lastig om een passende straf op te leggen. “Max is een oorlogsmachine”, besloot Liuzzi. “Hij maakt het ons moeilijk om de situatie te analyseren, omdat hij altijd op het randje zit. Bij andere coureurs zijn incidenten vaak duidelijker en makkelijker af te handelen.” Liuzzi – die zelf over een schat aan race-ervaring beschikt – weet waar hij het over heeft. In 2004 werd hij kampioen in een voorloper van de Formule 2, waarna hij aan de slag ging als Red Bull-reserve. Later reed hij voor Toro Rosso, Force India en HRT. Na zijn Formule 1-carrière racete hij jarenlang in de sportwagens.

