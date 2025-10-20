Alpine kende opnieuw een matig raceweekend in Austin. Pierre Gasly en Franco Colapinto eindigden respectievelijk als negentiende en zeventiende – geen punten dus voor het team uit Enstone. Colapinto baarde wél opzien met een late inhaalactie op zijn teamgenoot. Terwijl het team beide coureurs opdroeg hun posities vast te houden, trok de Argentijn zijn eigen plan. Alpine tikte hem via sociale media op de vingers, maar heeft dat bericht inmiddels verwijderd.

Drama in de achterhoede? Alpine kreeg het voor elkaar tijdens de Amerikaanse GP. In de slotfase van de race kreeg Franco Colapinto – die op dat moment op P17 reed – de opdracht om achter teamgenoot Pierre Gasly te blijven. De Fransman bezette de zestiende plaats, maar doordat hij relatief vroeg naar binnen was gekomen voor zachte banden, was hij kwetsbaar voor de auto’s achter hem. Aan Colapinto de taak om zijn teamgenoot te beschermen.

‘Wordt intern afgehandeld’

De 22-jarige Argentijn dacht daar echter anders over. “Wacht even… posities vasthouden?”, riep hij over de boordradio, hoorbaar gefrustreerd. “Maar hij is langzaam!” Vervolgens ging hij Gasly – met een agressieve inhaalmanoeuvre in de eerste bocht – tóch voorbij. Na afloop verdedigde hij zijn actie door te stellen dat hij Gabriel Bortoleto achter zich wilde houden. Toch was Alpine allerminst te spreken over het optreden van Colapinto. “We gaven de coureurs de opdracht hun positie te behouden, aangezien we met beide auto’s de brandstof moesten beheren”, verklaarde teambaas Steve Nielsen op de sociale media van Alpine. “Daarbij speelden het aantal overgebleven ronden en het feit dat de leiders zo dicht op elkaar zaten een rol.”

“Als team zijn alle instructies van de pitmuur leidend, en vandaag zijn we teleurgesteld dat deze niet zijn opgevolgd”, berispte hij Colapinto. “Dit is dus iets dat we intern zullen bekijken en afhandelen.” Het team heeft het bericht inmiddels weer verwijderd. De spanningen tussen Alpine en Colapinto komen op een pikant moment – al weken doen geruchten de ronde dat de Argentijn mogelijk wordt vervangen door test- en reservecoureur Paul Aron. Colapinto heeft nog geen contract voor 2026 en heeft het tot dusver niet veel beter gedaan dan zijn voorganger, Jack Doohan. Topadviseur Flavio Briatore heeft al laten weten dat er geen coureur van buiten de Alpine-gelederen zal worden aangetrokken.

De oorspronkelijke reactie van teambaas Steve Nielsen (Alpine)

