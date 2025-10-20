Max Verstappen won zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Titelrivaal Lando Norris volgde op de tweede plaats. De Brit had mogelijk een gooi kunnen doen naar de overwinning, ware het niet dat hij lange tijd vastzat achter de Ferrari van Charles Leclerc. Red Bull-topadviseur Helmut Marko is de Monegask dankbaar voor zijn verdedigingskunsten. Na afloop grapte hij dat hij Leclerc een paar traytjes Red Bull verschuldigd is.

Met zijn zege in Texas verkleinde Verstappen zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri tot veertig punten. Ook het verschil met Norris is geslonken: de Brit staat nog maar 26 punten voor op de Nederlander. Mogelijk had Norris zelfs kunnen winnen op het Circuit of the Americas, maar vooral in de openingsfase van de race stak Leclerc daar een stokje voor. Door het verdedigingswerk van de Ferrari-coureur – die op zachte banden startte – kon Verstappen al vroeg een comfortabele voorsprong opbouwen.

‘Wij hebben de snelste coureur’

Helmut Marko is zich er terdege van bewust dat Leclerc ‘heel nuttig’ is geweest voor Verstappen. “Ik zou hem (Leclerc, red.) eigenlijk een paar traytjes Red Bull moeten toesturen”, grapte Marko na afloop tegenover de media in Austin. “Het was heel waardevol dat we niet direct onder druk werden gezet. Toch hadden we vandaag de snelheid, ook als Lando (Norris, red.) meteen achter ons had gezeten.” Aanvankelijk werd gedacht dat McLaren zou domineren op het Circuit of the Americas, maar Red Bull bewees dat het ook op dit type baan competitief is. Volgens Marko zijn de onderlinge verschillen inmiddels verwaarloosbaar.

“Er bestaan nu geen McLaren– of Mercedes-circuits meer”, lichtte hij toe. “Het verschil in de bochten bedraagt hooguit een duizendste.” Toch wilde Marko niet meegaan in de uitspraak van McLaren-teambaas Andrea Stella, die stelde dat Red Bull momenteel de snelste auto heeft. Marko pareerde dat met een knipoog: “Nee, daar ben ik het niet mee eens. Wij hebben de snelste coureur.” Tegenover Bild legde hij uit dat Verstappen beter in zijn vel zit dan een paar maanden geleden. “Hij was chagrijnig en ongemotiveerd. Maar toen reed hij in zijn vrije tijd op de Nürburgring en won daar. Daarna kwam hij volledig gemotiveerd terug. Het is een nieuwe dynamiek waar het hele team achter staat.”

