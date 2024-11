In Argentinië heeft hij inmiddels de status van superster. Franco Colapinto stal er in een paar maanden ieders hart, inclusief dat van Lionel Messi. “Hij heeft in zijn leven nooit iets cadeau gekregen.”

“Franco’s ouders hebben hem op zijn veertiende alleen naar Europa gestuurd, school deed hij online”, zegt Jamie Campbell-Walter, Colapinto’s manager tegenover Formule 1 Magazine. “Hij begon als ontwikkelingscoureur bij CRG, een Italiaans kartteam, en woonde boven de fabriek. Hoewel hij aan races meedeed, reed hij vaak met onderdelen en motoren voor het volgende jaar. Zijn kartloopbaan was niet bijzonder, want hij had geen geld. CRG onderkende zijn talent, daarom mocht hij als ontwikkelingscoureur gratis rijden.”

“Eind 2018 had zijn vader voor een race betaald in de Spaanse F4. Maria, nu mijn vrouw, was manager van het team waarvoor hij reed. Franco had nooit eerder in een auto gereden, won desondanks een van de drie races. Maria zei: ‘Je moet deze jongen ontmoeten, het is fenomenaal wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft geen geld’. Franco stond op het punt terug te gaan naar Argentinië. Daarop hebben we besloten hem te helpen. Met de hele mikmak. Het was een grote gok, je weet nooit hoe iets afloopt. Maar we zagen in Franco net dat ene beetje meer dat een coureur nodig heeft de top te halen. Voor veel jongens is racen een spelletje. Niet voor Franco, die was op een missie. Hij zei altijd: ‘Geen idee of dit mijn laatste raceweekend is’.”

“Veel mensen weten dit niet, maar Maria en ik noemen hem Mowgli, de jongen uit de film Jungle Book. Franco heeft hetzelfde instinct om te overleven. Hij heeft nooit iets cadeau gekregen, behalve wat Maria en ik hem vanuit ons hart hebben gegeven. Soms zei ons verstand: ‘Misschien moeten we ons verlies nemen en ermee stoppen’. Zeker toen er voor de Formule 3 en Formule 2 dure rekeningen aankwamen. Maar onze harten zeiden: ‘Nee, we geven niet op’.”

“Franco woonde bij ons in Spanje, want zijn vader had geen geld voor de huur van een eigen appartement. We stonden onder enorme financiële druk. Ik heb veel geld in hem geïnvesteerd: meer dan Williams. Het risico dat ik nam was behoorlijk veel groter dan het risico dat Williams nam door hem in de auto te zetten. Iedereen was verrast dat ze voor Franco kozen, ik waarschijnlijk als enige niet. Want ik weet waartoe hij in staat is, ken zijn focus en toewijding. De enige die Franco naar de Formule 1 heeft gebracht, is hijzelf.”

‘MP Motorsport was de perfecte fit‘

“Henk de Jong (eigenaar, red) en Sander Dorsman (teambaas, red) van MP Motorsport zijn net als de rest van het team als familie voor ons. Franco heeft nog steeds contact met zijn engineer daar, vraagt hem soms om advies. We zijn MP zeer dankbaar voor wat ze hebben gedaan en gegeven. In Monza is Franco bij zijn eerste Formule 1-race nog naar de ‘andere kant’ van de paddock gegaan om iedereen van het team nogmaals te bedanken voor alle steun. MP is een heel belangrijk deel van zijn carrière geweest. Het was de perfecte fit.”

“Hoe ik Franco zou typeren? Als een heel bescheiden jongen van 21 jaar, vriendelijk en heel relaxt. Hij houdt van trainen en fietsen, speelt graag padel en is een groot fan van Boca Juniors. Hij leeft nu zijn droom, geniet van elke dag. Franco is zeker geen feestbeest, drinkt ook niet. Ja, heel soms bij gelegenheid een glas rode wijn of een gin tonic. Maar als hij daarvan een glas neemt, is hij al compleet dronken. Maria en ik zijn een maand geleden getrouwd, Franco – ons zevende kind – was er ook. Bij aankomst had hij een gin tonic gehad. Nou, hij vloog helemaal, terwijl het glas nog niet eens half leeg was, haha. Als Franco aan alcohol ruikt, wordt hij al dronken”, besluit zijn manager met een knipoog.

