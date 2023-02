Samen met Ernest Knoors en Tom Coronel bespreken we de presentaties van de Formule 1-teams. Wat is hen opgevallen, wat verwachten ze van het nieuwe seizoen, wie is hun dark horse en wat zou er gebeuren als Max en Lewis elkaar tegenkomen in een donker steegje?

Dit en meer in de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat. Tevens maak je kans op een prachtig boek over Lewis Hamilton. Hoe? Luister snel deze aflevering 😉

(Klik hier voor Spotify, iTunes of Google podcast)