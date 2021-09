Hij probeert zoveel mogelijk circuits af te vinken. Pavel Gusev is in het dagelijks leven technicus bij een Russisch tv-station, zijn vakantiedagen en spaargeld zet hij in om overal ter wereld als F1-marshall te werken. “‘Dit is leuker dan ergens op het strand liggen.”

Toen de Grand Prix van Nederland weer op de kalender werd gezet, zette Gusev de race gelijk met stip in zijn eigen agenda en begon het sparen. Niet voor een peperdure paddockpas, maar voor zijn eigen reis- en verblijfskosten. Zoals zoveel internationale marshals is Gusev weliswaar een expert in zijn vak, maar ook een vrijwilliger. Zijn drijfveer? Zo dicht mogelijk bij de Formule 1 in de buurt komen. En dichter dan pal achter de vangrail of in de pits, is niet mogelijk.

Foto: Andreas Terlaak

Gusev is inmiddels één van de experts van de pitstraat. “In de pitstraat werken is inmiddels mijn specialiteit. Ik sta graag in de pits, het is de keuken van de racerij.” Hij verwierf er onder meer de status van talisman bij Force India. “Steeds als ik er was, hadden ze een goed weekend of haalden zelfs het podium. De monteurs kennen me inmiddels dus, zijn altijd vriendelijk en noemen me hun ‘geluksmarshal’.”

Het leverde Gusev zelfs een exclusieve blik achter de schermen op. “Het team nodigde mij en een aantal andere marshals uit voor een rondleiding op hun fabriek. Ze gaven ons petten en souvenirs, terwijl wij wat dingen uit Rusland voor ze hadden meegenomen.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 11/12 lees je het gehele verhaal van Pavel Gusev. FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!