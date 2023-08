Ze zijn komend weekend met maar liefst 325 in totaal: de marshals van de Dutch GP. Velen van hen maakten al minimaal één editie mee in Zandvoort en dus zijn er legio herinneringen. Eén ervan beklijft echter bij velen.

Zonder de marshals van OCA (Officials Club Automobielsport) geen autosport in Zandvoort. En al helemaal geen Dutch Grand Prix. “Wij zijn er altijd, in weer en wind”, stelt Taco Janssen, Deputy Chief Marshal (assistent Hoofd Baanofficial). Hij is er komend weekend bij, net als bijvoorbeeld baanpostleider Allard Polderdijk. Janssen: “Welke functie je ook hebt als marshal, wat je ook doet: het komt allemaal voort uit passie voor autosport, die delen we allemaal.”

Hun mooiste herinnering aan de eerste twee edities van de Dutch GP? “Het moment waarop de Formule 1-wagens in 2021 voor het eerst op de baan kwamen, was best gek – daar heb je lang naar toegeleefd. Erg speciaal, dat blijft je wel bij”, aldus Janssen. Polderdijk herkent dat: “Ik kreeg kippenvel toen de auto’s hun eerste meters maakten. Een hoogtepunt is de Dutch GP sowieso, vindt hij: “Het is elk jaar genieten met elkaar én met het publiek.”

