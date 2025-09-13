Op zoek naar een tweedehands auto? Misschien kan de ex-Porsche van Max Verstappen je bekoren! Deze 991 GT2 RS Clubsport werd in 2019 gekocht door de Nederlandse Formule 1-kampioen. In 2023 deed hij al afstand van de bolide, maar nu is deze opnieuw opgedoken in een exclusieve veiling. Houd er wel rekening mee dat zowel Max als Jos Verstappen dit racemonster al eens hebben uitgelaten op het circuit.

Dat dit de Porsche van Max Verstappen is geweest, staat buiten kijf. Zijn handtekening prijkt op de voorklep, het dashboard én in de motorruimte. Na twee jaar en slechts een paar honderd kilometer besloot de gevierde coureur zijn auto te verkopen, maar niet voordat deze een bijrol speelde in de documentairereeks Max Verstappen: Whatever it Takes. Daarin is te zien hoe Max en vader Jos de GT2 RS Clubsport de sporen geven op het circuit van Barcelona.

Zeldzaam scheurijzer

Nu is de Porsche van Verstappen opnieuw op zoek naar een nieuwe eigenaar. De auto werd drie jaar geleden geëxporteerd naar de Verenigde Staten en sindsdien is er nauwelijks mee gereden. Veilinghuis RM Sotheby’s, dat de wagen deze maand hoopt te veilen, meldt dat de teller slechts 2.190 kilometer aangeeft. Verstappen kocht de Porsche destijds nieuw voor zo’n vier ton, maar inmiddels is hij flink in waarde gestegen. Het veilinghuis rekent op een opbrengst van zo’n 470.000 tot 550.000 euro.

LEES OOK: Nürburgring waarschuwt voor Verstappen-gekte in NLS-weekend: ‘Kom op tijd’

“De GT2 RS Clubsport is een spetterende circuitauto voor de meest doorgewinterde 911-liefhebbers”, aldus RM Sotheby’s. “Met de GT2 RS als basis beschikt de Clubsport over een uniek uitlaatsysteem, terwijl ook het chassis is voorzien van een reeks verbeteringen ten opzichte van de straatauto.” De Porsche van Verstappen wordt aangedreven door een 700 pk sterke 3,8-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s. Het is tevens een zeldzaam scheurijzer – Verstappen kocht nummer 65 van slechts 200 stuks.

Deze Porsche 991 GT2 RS Clubsport, ooit eigendom van Max Verstappen, gaat in september onder de hamer (RM Sotheby’s)

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.