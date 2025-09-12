Max Verstappen maakt dit weekend zijn endurance-debuut op de Nürburgring – de viervoudig wereldkampioen wil deelnemen aan twee races in de Duitse NLS-klasse. Vrijdag hoopt hij een speciale racelicentie te behalen, waarmee hij mag uitkomen in een licht afgestelde Porsche Cayman GT4. De NLS-organisatie houdt rekening met extra belangstelling door de deelname van Verstappen.

Op hun Instagram-pagina waarschuwde de NLS al voor mogelijke Verstappen-gekte op de Nürburgring. “We verwachten veel publiek tijdens onze double-header dit weekend”, leest een recent bericht. “Daarom vragen we alle toeschouwers om op tijd te komen en rekening te houden met eventuele vertragingen.” Eerder werd de deelname van Verstappen al voorzichtig gepromoot. Zo plaatste het officiële Nürburgring-account een foto van ‘Franz Hermann’ tijdens een testsessie op de Ring. “Twee races, maximaal plezier”, luidde het bijschrift met een knipoog.

Het is weinig verrassend dat er zoveel interesse is in het NLS-debuut van Verstappen. De Nürburgring is een legendarisch circuit en biedt veel racefans een buitenkans om de Nederlandse Formule 1-kampioen in actie te zien. Voor een toegangskaartje betaal je immers slechts vijfentwintig euro per dag – een schijntje vergeleken met de ticketprijzen voor een gemiddeld Formule 1-weekend. Geen tijd om dit weekend naar de Eifelregio te gaan? Lees dan hier hoe je de NLS-races van Verstappen kunt streamen.

De Porsche Cayman GT4 waarmee Max Verstappen dit weekend deelneemt aan de Duitse NLS-klasse op de Nürburgring (Porsche Motorsport)

