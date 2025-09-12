Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander hoopt twee endurance-races te rijden in de Duitse NLS-klasse. Voordat het zover is, moet hij wel de juiste racelicentie halen – vrijdag doet hij examen. Oud-coureur Ralf Schumacher vindt het ‘gênant’ dat een viervoudig Formule 1-wereldkampioen en misschien wel ‘de beste coureur ter wereld’ nog moet bewijzen dat hij kan racen.

Terwijl de Formule 1 een weekje stilligt, reist Max Verstappen naar de Eifelregio voor een weekendje scheuren op de Nürburgring. Vermoedelijk stapt hij zaterdag in een Porsche Cayman GT4 voor een endurance-race in de Duitse NLS-klasse. Zondag zou hij al in de snellere Ferrari 296 GT3 kunnen rijden, waarmee hij eerder testte op de Nordschleife. In een interview met het Duitse Motorsport-Total neemt Ralf Schumacher Max’ raceweekend onder de loep.

De oud-coureur legde uit dat het logisch is dat Verstappen groen licht kreeg van Red Bull voor een uitstapje naar de Nürburgring. “Als ze hem daarvan zouden weerhouden, zou hij interesse verliezen in het team”, meende Schumacher. “Hij zou zelf chagrijnig kunnen worden.” De Duitser prees Max’ passie voor de racerij: “Ik vind het zeker interessant dat hij, ondanks zijn kinderen, hier nog steeds de tijd voor neemt en duidelijk zo geniet van de autosport. Tegelijkertijd is de Nordschleife natuurlijk niet zonder gevaren.”

‘Gênant dat Verstappen licentie moet halen’

Juist daarom moet Verstappen eerst een speciale racelicentie halen voor de Nürburgring, al vindt Schumacher het ‘gênant’ dat er in dit geval geen uitzondering wordt gemaakt. “Ik had hem die licentie direct gegeven”, aldus de zesvoudig racewinnaar. “De beste coureur ter wereld redt zich wel, daar ben ik vrij zeker van. Maar in plaats van te vieren dat Max de aandacht weer op de Nordschleife vestigt, en op alle coureurs die daar racen, gaan we discussiëren over een vergunning. Het is gênant.”

Zelf geeft Schumacher toe dat hij ‘niet de moed zou hebben’ om op The Green Hell te racen. “Alleen al de uitloopstroken, de verschillen tussen de verschillende klassen en het racen met slecht zicht”, somde hij op. “Petje af voor de gasten die dat aandurven.” Wat betreft de kansen van Verstappen op de Nürburgring is Schumacher heel duidelijk: “Afgaande op zijn prestaties doet hij natuurlijk mee voor de eindzege”, zei de Duitser. “Hij voelt de grenzen van de auto perfect aan. Maar tegelijkertijd spelen er een hoop factoren mee; de auto moet het volhouden, het weer moet goed zijn en je moet de juiste banden hebben voor alle omstandigheden.”

