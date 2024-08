Geen Valtteri Bottas meer in 2025 in de Formule 1 en al helemáál geen Guanyu Zhou. Of, toch wel? We leggen je uit waarom het inmiddels niet zo gek meer zou zijn als de Fin en de Chinees nog minimaal een jaartje in de koningsklasse van de autosport rijden.

Kwestie-Bottas: teams denken anders

Vraag het menig Formule 1-liefhebber of -verslaggever en het antwoord zal veelal helder zijn: het is wel klaar met Bottas in de F1. De resultaten van weleer blijven al sinds de overgang naar Alfa Romeo annex Sauber annex het toekomstige Audi uit, tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Dat teams niet per se zo denken, blijkt wel uit het feit dat andere oudgedienden als Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg steeds maar weer het vertrouwen kregen of krijgen ten koste van jonge honden als Felipe Drugovich, Liam Lawson en anderen. En Lewis Hamilton dan? Ja, maar die is zevenvoudig wereldkampioen. Dat zorgt voor net even een andere status, iets waar ook Alonso met zijn twee titels over kan meepraten.

Ook in het geval van Bottas was en is het vertrouwen in zijn routine groot, vooral dankzij al die succesvolle jaren als adjudant bij topteam Mercedes. Dat Bottas maar actief blijft in F1, blokkeerde echter samen met de miljoenen dollars van de Zhou al wel een entree van Theo Pourchaire in de F1.

Maar hoe je het ook wendt of keert, het toont vooral dat teams veel waarde hechten aan ervaring. Logisch, gezien de waarde die routine kan hebben voor het doorontwikkelen van een bolide. Zeker om daar nog een paar extra tienden uit te halen, zowel net na invoer van nieuwe reglementen als in de slotfase van een ‘cyclus’. Aan alles komt echter zelfs voor routiniers een eind, óók voor Bottas. Hij is geen Hamilton of Alonso. Na 2024 zou het toch echt ‘einde bericht’ zijn voor de Fin. Maar inmiddels doe je er goed aan daar geen geld op in te zetten.

De kans is levensgroot dat hij ‘gewoon’ blijft, zo klinkt het steeds luider in de paddock en daarbuiten. Bij Audi hebben ze definitief naast hun droomcoureur Carlos Sainz gegrepen, terwijl zelfs Esteban Ocon liever naar Haas vertrok. En ja, voor de ervaring is al Hülkenberg vastgelegd. Maar bij Audi loopt het niet lekker met het F1-project. Bestuurders bemoeiden zich tot nu toe volgens insiders teveel met de technische kant, bovendien kost het allemaal veel meer geld dan gedacht. Dat zou ook de reden zijn waarom afgelopen jaar überhaupt het contract van de toen al tegenvallende Zhou is verlengd: toch lekker, enkele tientallen miljoenen erbij. Zelfs voor Audi, ja.

Maar goed: het loopt dus niet zoals gewenst, diverse topmensen werden al vervangen (waaronder Andreas Seidl), het gaat traag, het huidige Sauber is langzaam en het is duur. Om de boel op de rails te krijgen cq te houden, werden als bekende namen als Mattia Binotto (ex-Ferrari) en Jonathan Wheatley (Red Bull) vastgelegd. En zie daar, wat past daar nog meer bij? Een coureur met ervaring, zeker als die ervaring ook nog eens opgedaan is bij een meervoudig constructeurskampioen als Mercedes. Bottas, inderdaad. Of het nou bij gebrek aan beter is of niet, kijk niet raar op als hij ‘gewoon’ bij Sauber annex Audi blijft. Al is het maar voor een jaar. (Of zouden ze toch stiekem Sebastian Vettel overwegen in een bizarre twist – daarover deze week meer in onze podcast…)

Kwestie-Zhou: Money talks

Geen resultaten, geen bijzondere inhaalacties, geen zicht op verbetering. Ja, zo nu en dan liet Guanyu Zhou wel eens wat zien in de Formule 1. Maar als je vooral bekend bent geworden door een enorme crash (Silverstone) dan schort er toch iets aan je prestaties. Gewogen en te licht bevonden dus, geen stoeltje in 2025. En toch, ook hier geldt, net als voor teamgenoot Bottas, dat het wel eens heel anders kan lopen.

Blijft de Chinees dan bij Sauber annex Audi? Welnee. Aan alles – de communicatie tijdens trainingen en races alleen al – merk je dat Zhou en de Zwitsers wel op elkaar zijn uitgekeken. Enkele tientallen miljoenen aan Chinees sponsorgeld hielpen hem enkele jaren geleden bij het vergaren van een plekje bij het toen als Alfa Romeo door het leven gaande Sauber. En hoewel de geldbuidel ook hielp bij het verlengen van zijn contract, is de magie van het geld daar nu wel uitgewerkt. Audi zal zoals gezegd eerder Bottas dan Zhou naast Hülkenberg zetten.

En waarom Zhou dan mogelijk toch in de F1 rijdt in 2025? Omdat Alpine nog een coureur zoekt. En een ‘beetje’ geld ook heus welkom is bij de Franse renstal. Die loopt met de sportieve ziel onder de arm: van eigen motoren ontwikkelen in de toekomst zal geen sprake meer zijn, zo besloot Alpine onlangs al. Het wordt waarschijnlijk een krachtbron van Mercedes. Dat gaat geld kosten. Dat kan ook zonder Zhou heus wel, alleen helpen ook in Frankrijk nu eenmaal alle kleine beetjes. Daarbij komt de connectie van Zhou met het team: de Chinees behoorde jarenlang tot het juniorprogramma van Renault. De Fransen leidden hem op tot F1-coureur, maar hadden zelf uiteindelijk geen plek voor Zhou. Die besloot met zijn sponsorgeld toen maar een deurtje verder te kijken.

Is hij goed genoeg voor Alpine, dat net als Audi naast Sainz greep? Nee. Alpine zou nog beter Bottas dan Zhou kunnen strikken als je in de sportieve put zit, zou je zeggen. Of een kans aan juniorrijder Jack Doohan kunnen bieden. Maar als Alpine íets niet vaak doet, is het de goede beslissing nemen. Dus kijk niet raar op als Zhou met de Chinese zak geld ineens bij jeugdliefde Alpine steevast een van de achterste plekken op de stargrid van 2025 zal bezetten. Bij de Fransen weet je maar nooit wat ze gaan besluiten.

