Red Bull had het al aangekondigd: er komt een andere livery voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team heeft nu bekend gemaakt hoe die eruitziet en welke veranderingen er zijn aan het uiterlijk van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Er is een hoofdrol weggelegd voor de Texaanse vlag.

Die zal namelijk de zijkant en een deel van de achtervleugel sieren op de wagen waarmee Red Bull in Austin de komende dagen in actie komt. De stad in de staat Texas vormt traditiegetrouw het decor voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat inspireerde Franco Cavallone tot een flitsend design. Dat werd door het publiek (25.000 stemmen) verkozen tot beste van ruim 2000 inzendingen.

Traditie

Het is inmiddels traditie rondom Amerikaanse races dat Red Bull mensen de kans biedt om een deel van het uiterlijk te bepalen. Eerder dit seizoen gebeurde dat al rond de Grand Prix van Miami. Ook volgende maand, voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas, zal er een ontwerpwedstrijd worden georganiseerd door Red Bull.

