In onze rubriek André’s anekdote zal FORMULE 1-hoofdredacteur André Venema van tijd tot tijd een van de vele anekdotes delen uit zijn rijke loopbaan als F1-verslaggever. Vandaag, in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo: over een bijzonder aangenaam gesprek met de inmiddels overleden John Button.

John Button, de vader van oud-wereldkampioen Jenson, genoot met volle teugen van zijn racende zoon en het leven. In die volgorde. Het glas wijn was nooit ver weg. Ik herinner me hem als een vrolijke man, altijd goedgehumeurd, grappig, zeer Brits en met een roze overhemd als handelsmerk. Gewoon one of the boys, eigenlijk.

In 2009 bezocht ik de Braziliaanse Grand Prix (een favoriet op de kalender) in dienst van het AD. Jenson Button zou op Interlagos het sprookjesverhaal van Brawn GP met de wereldtitel van een al even sprookjesachtig uitroepteken voorzien. Daarover bestond geen enkele twijfel meer en zo geschiedde uiteindelijk ook.

Op donderdag wandelde ik door de (toen nog uiterst smalle) paddock, waar ik pa Button in zijn eentje heel tevreden aan een tafeltje zag zitten. ‘Dat is het zaterdagverhaal’, schoot er direct door mijn hoofd. Ik mocht gelijk aanschuiven, nadat ik hem had gevraagd of hij een paar minuten voor mij had. ‘Ik heb alle tijd van de wereld’, glunderde hij. En hij bestelde direct twee glazen witte wijn.

Lofzang John Button

De paar minuten werden er een stuk of 45. John Button hield een lange en openhartige lofzang op zijn zoon waar de vaderliefde en bewondering vanaf spatten en die hem tot tranen roerde. Want zijn zoon ging wereldkampioen Formule 1 worden, het summum waar ze zoveel offers voor hadden gebracht. Wat me het meest is bijgebleven, was Buttons antwoord op de vraag waar hij nou het meest trots op was. ‘Dat Jenson nog steeds dezelfde jongen is en lief voor anderen’.

Nice guys never finish first, luidt het cliché in de Formule 1. John Button, God hebbe zijn ziel, wist wel beter.

