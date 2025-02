Verzamelaars opgelet! Later dit jaar wordt er weer een bijzondere Formule 1-wagen geveild. Waar de Mercedes van niemand minder dan Juan Manuel Fangio onlangs nog records brak, gaat nu een iets nieuwer modelletje onder de hamer. Het betreft de Brawn BGP 001, een bekroonde bolide en tevens een van de grootste underdogs in de geschiedenis van de Formule 1.

In aanloop naar de GP van Miami biedt veilinghuis Bonhams een Brawn GP ‘BGP 001’ aan. Het is de eerste keer dat deze auto, waarvan er slechts drie zijn gemaakt, wordt geveild. Het Brawn GP-team werd met dit spierwitte scheurijzer wereldkampioen in het Formule 1-seizoen van 2009. Jenson Button pakte in datzelfde jaar de titel bij de coureurs. Het chassis dat straks verkocht gaat worden – nummer 001 – was ooit in het bezit van de Britse kampioen.

Underdogs

De BGP 001 werd in eerste instantie ontworpen door Honda, voordat de Japanners besloten zich in 2008 terug te trekken uit de Formule 1. Teambaas Ross Brawn en CEO Nick Fry namen de activa van het team over voor één Britse pond. Zodoende kon het omgedoopte Brawn GP in 2009 gewoon deelnemen aan het kampioenschap.

LEES OOK: Fangio’s Mercedes breekt veilingrecords, duurste Formule 1-bolide ooit

Tijdens de eerste tests verrasten coureurs Jenson Button en Rubens Barrichello vriend en vijand; de BGP 001 bleek verbluffend snel. De bolide onderscheidde zich door een unieke ‘dubbele diffuser’. Uiteindelijk zou Brawn GP acht overwinningen en vijftien podiumplaatsen behalen, genoeg voor de wereldtitel. Gedurende het seizoen maakte de concurrentie weliswaar een inhaalslag, maar de voorsprong van het Britse team bleek te groot. Na deze wonderbaarlijke triomf werd het team verkocht aan Mercedes-Benz – de rest is geschiedenis.

Het titelwinnende Brawn GP-chassis van Jenson Button, nummer 002, werd aan teameigenaar Ross Brawn gegeven, terwijl Mercedes chassis 003 behield. Doordat Button de titel in de wacht had gesleept, had hij volgens een clausule in zijn contract recht op een eigen auto. Mercedes probeerde Button aanvankelijk een replica aan te bieden, maar moest hem uiteindelijk chassis 001 meegeven – de auto die Barrichello had gebruikt aan het begin van het seizoen. Die specifieke wagen komt in mei dus voor het eerst in particuliere handen terecht.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.