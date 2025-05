Nu een derde van het Formule 1-seizoen achter de rug is, blijkt Lewis Hamiltons droom om voor Ferrari te rijden vooralsnog mooier dan de realiteit. Rubens Barrichello, die van 2000 tot 2005 voor Ferrari reed, weet als geen ander hoeveel druk er op de schouders van een Ferrari-coureur rust en begrijpt goed hoe de zevenvoudig wereldkampioen zich voelt.

Na twaalf seizoenen trouwe dienst bij Mercedes en zes wereldtitels verder, maakte Lewis Hamilton met zijn overstap naar Ferrari een langgekoesterde droom waar. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt dit jaar voor het iconische team dat als enige aan elk Formule 1-seizoen heeft deelgenomen, maar tot dusver blijkt die droom mooier dan de realiteit.

Druk

Waar Ferrari vorig jaar nog als tweede eindigde in het constructeurskampioenschap, staat de Scuderia na acht races dit seizoen vierde, achter McLaren, Mercedes en Red Bull. De teller staat op twee podiumplekken, waarvan geen enkele voor Hamilton (de Brit won wel de sprintrace in China). Hij moet teamgenoot Charles Leclerc voor zich dulden in het kampioenschap en heeft inmiddels een flinke achterstand opgelopen op beide McLaren-coureurs en Max Verstappen.

Door de vele tifosi die gek zijn op Ferrari, is de druk op de coureurs immens. Rubens Barrichello, tussen 2000 en 2005 teamgenoot van Michael Schumacher bij Ferrari, weet daar alles van. “Uit mijn tijd bij Ferrari kan ik zeggen dat het mentaal het zwaarste team is om voor te rijden. Omdat je fanatiekelingen hebt die je steunen, maar het voelt alsof de druk de hele tijd op je ligt”, zegt de Braziliaan tegenover Pokerscout. “Lewis Hamilton heeft die druk sowieso al omdat hij iemand is die door iedereen wordt gevolgd, iedereen weet wie Sir Lewis is. Het is veel druk, het is niet makkelijk in Italië, het vergt zeker veel mentale vaardigheid.”

Charme

Toch kent rijden voor Ferrari ook zijn charme, benadrukt Barrichello. De Braziliaan bezoekt Italië regelmatig en heeft, zelfs na al die jaren, nog altijd een warm plekje in de harten van de mensen. “Tegenwoordig ga ik nog steeds naar Fiorano, om te eten in het Montana-restaurant waar ik zes jaar van mijn leven heb doorgebracht. Het is gewoon geweldig, mensen doen alsof ik gisteren nog racete, dus stel je voor hoe het is voor de huidige Ferrari-coureurs. De druk van het racen voor Ferrari komt van de buitenwereld, maar van binnen, als je tijd doorbrengt in de fabriek en werkt met de engineers en analisten, zijn de faciliteiten geweldig.”

