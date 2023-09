Een week voor de Grand Prix van Singapore kijken we nog eenmaal terug op een bijzonder moment voorafgaand aan de Dutch GP. André Rieu, toch het nodige gewend als ervaren en wereldberoemde artiest, genoot van zijn ‘finest moment’ in de Zandvoortse duinen. Een vragenvuur.

De 73-jarige Rieu speelde voorafgaand aan de Dutch GP het Wilhelmus. Ondersteund door zijn voltallige Johann Strauss Orkest en voorafgegaan door dj La Fuente beleefde de Limburger daarmee een nieuw hoogtepunt in zijn lange en indrukwekkende carrière als muzikant.

Hoe bijzonder was het voor u om in deze ambiance met tienduizenden Formule 1-fans op de tribunes en wereldwijd tientallen miljoenen voor de televisie op te treden?

“Ongelooflijk speciaal, een enorme eer. Ik maak veel mee, maar dit was natuurlijk heel apart.”

Hoe was dit optreden tot stand gekomen? Want Formule 1 en klassieke muziek is niet meteen een combinatie waar je meteen aan denkt.

“Een paar maanden geleden werd ik benaderd door iemand van de organisatie met de vraag of ik het leuk zou vinden om hier iets te betekenen. Ik zei: ‘Jazeker, maar alleen met mijn hele orkest’. Toen ik aangaf dat mijn orkest uit zo’n zeventig mensen bestond, kreeg ik te horen dat het onmogelijk was. Ik wilde het toch graag doen en heb aangegeven dat ik zou laten zien dat het wel degelijk kon en dat we heel flexibel waren.”

Hoe heeft u dat laten zien?

“Ik heb een ruimte in het MECC in Maastricht afgehuurd en daar de grid uitgetekend. Vervolgens hebben we het Wilhelmus gespeeld en na afloop zorgden we dat we binnen tien seconden van de grid af waren. Daar heb ik een filmpje van laten maken, met de seconden in beeld, en dat hebben we opgestuurd. Na een paar weken kregen we bericht dat het okay was.”

Hoe anders was het om vlak voor de Dutch GP in Zandvoort te spelen? Dit was toch totaal anders dan het Vrijthof in Maastricht, ook qua sfeer en publiek lijkt me.

“Fantastisch. Donderdag hadden we gerepeteerd en de paar mensen die toevallig op de tribune zaten, gingen al meteen de lucht in. Dat vond ik al fantastisch. Maar voor volle tribunes was het natuurlijk helemaal ongelooflijk. Het was spannend, natuurlijk. Ik ben voor ieder optreden zenuwachtig, omdat ik het altijd perfect wil doen.”

Heeft u trouwens iets met Formule 1?

“Jazeker, ik ben fan van Formule 1 en van Max. En ik keek ook vroeger al naar de sport. Ik heb ook zo’n twintig jaar geleden al eens gespeeld, op Hockenheim met Michael Schumacher. Ook toen was ik al fan. Ik kijk thuis, als het even kan, naar alle races.”

En dat Max Verstappen ook een Limburger is…

“Ja, dat maakt het zeker extra speciaal. Het is ongelooflijk wat hij nu al voor de sport Formule 1 heeft betekend. Ik heb hem vanochtend in de paddock nog even gesproken. Max spreekt weliswaar geen Limburgs, maar zijn vader Jos wel. We hebben gewoon leuk gesproken. Ik heb hem geen tips hoeven te geven hoe hij vandaag moet winnen. Dat weet hij zelf het beste, dat heeft hij dit seizoen al vaak genoeg laten zien.”

Kunt u zich iets voorstellen bij de druk die op de schouders van Max rust?

“Ja, die is gigantisch. Ik heb een beetje hetzelfde als ik in Maastricht speel op het Vrijthof, mijn enige concert in Nederland. Dan heb ik het heel druk en dan is er veel druk, maar bij Max is dat nog extremer natuurlijk. Gelukkig heeft Max bewezen dat hij onder immense druk kan presteren.”

Een provinciegenoot om trots op te zijn?

“Absoluut, ja.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

André Rieu voor de start van de Dutch Grand Prix (Foto: Andreas Terlaak)

Terugkijkend op uw optreden in Zandvoort: bent u tevreden?

“Het ging helemaal goed. Het was ook hartstikke leuk om te doen. We moesten vooraf wel even de plannen wijzigen. We zouden namelijk ook nog spelen tijdens de Drivers Parade op een andere plek op het circuit, maar dat ging niet door vanwege de dreigende regen. Dat risico konden we niet lopen met onze instrumenten. Dus we moesten even improviseren.

Na het optreden van La Fuente en het Wilhelmus heb ik met mijn orkest natuurlijk nog The Second Waltz gespeeld en iedereen op de tribune deed mee door met rode, witte en blauwe vlaggetjes te zwaaien. Dat was echt fantastisch. Dit was voor mij zeker een hoogtepunt. En ook de samenwerking met La Fuente ging super. Ik had vooraf nog nooit van hem gehoord, maar het is een leuke jongen met leuke muziek.”

Volgend jaar weer dus?

“Haha, ja, dat heb ik tegen de grote baas van de FIA gezegd, omdat ik tijdens de Drivers Parade niet kon spelen. Ik zei: dan doen we dat volgend jaar wel. Hij zei: Ja, kom volgend jaar gewoon nog een keer. Ik weet natuurlijk niet of dat gaat lukken, maar ik zou het zeker weer willen.”

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nadert de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP