Kimi Antonelli heeft zijn profielfoto op Instagram na afloop van de GP van Qatar vervangen door een zwart vlak. De jonge Italiaan werd na de race het mikpunt van online haat en bedreigingen. Dat had alles te maken met de controversiële slotronden: WK-leider Lando Norris kwam hem in de laatste fase voorbij en beperkte daarmee de schade in het kampioenschap. Enkele sociale media-gebruikers vermoedden doorgestoken kaart en koelden hun woede op de 19-jarige rookie.

Het veranderen van zijn profielfoto lijkt een directe reactie op de stroom aan haatreacties en bedreigingen die Antonelli kreeg naar aanleiding van de GP van Qatar. Doordat hij Norris niet achter zich wist te houden, liep racewinnaar Max Verstappen minder ver in op de WK-leider. Het verschil tussen beiden bedraagt in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi 12 WK-punten. Als Norris achter Antonelli was geëindigd, had hij een voorsprong van slechts 10 punten gehad.

Mercedes-motor moet winnen?

Volgens Mercedes maakte Antonelli simpelweg een fout, waardoor hij Norris moest laten lopen. Enkele kenners, onder wie Red Bull-topadviseur Helmut Marko, zien dat anders. “Hij liet Norris gewoon voorbij komen, dat was overduidelijk”, verklaarde de Oostenrijker tegenover meerdere media. De Silberpfeile zouden er volgens die theorie belang bij hebben dat Norris kampioen wordt, omdat hij met een Mercedes-motor rijdt.

Veel sociale media-gebruikers delen die gedachtegang en richtten hun pijlen op Antonelli. De jonge Italiaan werd na afloop van de GP van Qatar overspoeld met bedreigingen en online haat. “Hij heeft het kampioenschap verziekt”, luidde een van de mildere berichten. Tegelijkertijd kwamen er ook veel steunbetuigingen binnen van fans die Antonelli een hart onder de riem staken. Ook teambaas Toto Wolff sprong direct voor hem in de bres; tegenover Bild haalde hij hard uit naar Helmut Marko. Mercedes wil bovendien actie ondernemen en heeft enkele bedreigingen gedeeld met de FIA.

