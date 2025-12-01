De slotfase van de GP van Qatar heeft voor nieuwe spanningen gezorgd tussen Mercedes en Red Bull. In de voorlaatste ronde maakte Kimi Antonelli een fout in bocht negen tijdens zijn duel met Lando Norris, waarna de McLaren-coureur eenvoudig kon passeren. Red Bull-topadviseur Helmut Marko vermoedt doorgestoken kaart: “Antonelli liet Norris bewust voorbij komen”, reageerde hij. Toto Wolff is niet gediend van de aantijgingen en haalt hard uit naar Marko.

Voor Red Bull kwam de inhaalactie van Norris op Antonelli meteen verdacht over. Race-ingenieur Gianpiero Lambiase liet via de boordradio weten dat hij het niet vertrouwde. “Ik weet niet wat er met Antonelli is gebeurd”, verklaarde hij aan Max Verstappen. “Het lijkt erop dat hij gewoon aan de kant is gegaan en Norris heeft laten passeren.” Ook Helmut Marko zag er niets anders in dan een bewuste geste van de Mercedes-rookie. “Hij liet hem gewoon passeren, dat was overduidelijk”, zei hij tegenover meerdere media.

‘Hij lijkt spoken te zien’

McLaren rijdt met een Mercedes-motor, waardoor de Silberpfeile er mogelijk aan gelegen zijn dat het kampioenschap richting Norris gaat. Als Max Verstappen wint, gaat de titel immers opnieuw naar een coureur met een Honda-motor. Toch vielen de woorden van Marko totaal verkeerd bij Toto Wolff, die de speculaties resoluut van tafel veegde. De Mercedes-teambaas reageerde opvallend fel op de suggestie dat Antonelli en Mercedes zich bewust in de titelstrijd hadden gemengd.

“Dat is absolute onzin”, brieste Wolff tegenover het Duitse Bild. “Hoe kan iemand zo dom zijn om zoiets te zeggen? We vechten om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en Kimi had op dat moment nog een kans om als derde te eindigen. Deze uitspraken irriteren me. De race irriteerde me, de fout irriteerde me. En dan komt er iemand met zulke onzin. Dit verzin je niet”, vervolgde hij zichtbaar geïrriteerd. “Kimi heeft een fout gemaakt. Dat kan gebeuren. Maar waarom zouden we überhaupt overwegen om ons te bemoeien met de strijd om het coureurskampioenschap? Hij (Marko, red.) moet zich laten nakijken; hij lijkt spoken te zien”, besloot Wolff fel.

