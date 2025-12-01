Lando Norris verloor tijdens de afgelopen GP van Qatar opnieuw terrein aan Max Verstappen. De Brit werd in de eerste bocht al ingehaald door zijn titelrivaal. Een strategische blunder van McLaren kwam hem vervolgens nóg duurder te staan: de WK-leider viel vanaf de tweede startplek terug naar P4. Dat had zelfs P5 kunnen zijn, ware het niet dat Norris in de slotronden – opvallend gemakkelijk – voorbij Kimi Antonelli wist te komen. Helmut Marko vermoedt doorgestoken kaart.

Doordat Lando Norris als vierde finishte, bedraagt zijn voorsprong op Max Verstappen nu twaalf WK-punten. Als Norris achter Antonelli was geëindigd, was dat gat slechts tien punten geweest. Een cruciale inhaalactie dus, met het oog op de titelstrijd. Binnen Red Bull plaatst men echter vraagtekens bij de verdedigingstactiek van Antonelli. Tijdens de race vermoedde race-ingenieur Gianpiero Lambiase al dat McLaren en Mercedes onder één hoedje speelden.

“Ik weet niet wat er met Antonelli is gebeurd”, meldde hij aan Max Verstappen, “het lijkt erop dat hij gewoon aan de kant ging en Norris liet passeren.” Red Bull-topadviseur Helmut Marko sluit zich daarbij aan. “Hij liet hem gewoon voorbij, dat was overduidelijk”, verklaarde de Oostenrijker tegenover verschillende media. McLaren rijdt met een Mercedes-motor, waardoor de Silberpfeile het kampioenschap mogelijk liever naar Norris zien gaan. Dat zou volgens Red Bull een verklaring kunnen zijn voor het soepele voorbijlaten van de Britse WK-leider.

