Constructeurskampioen McLaren zal de GP van Las Vegas het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Nadat titelkandidaten Lando Norris en Oscar Piastri op respectievelijk P2 en P4 waren gefinisht, werd het duo na afloop gediskwalificeerd; door te ver afgesleten skid blocks onder hun auto werden beiden uit de uitslag geschrapt. Meerdere underdogs profiteerden van het wegvallen van de McLarens, onder wie Kimi Antonelli, die opschoof naar zijn derde podium van het seizoen.

Kimi Antonelli reed een ijzersterke race in Las Vegas. Na een teleurstellende kwalificatie vertrok hij vanaf de zeventiende startplaats, maar in de race werkte hij zich knap naar voren. Zelfs met een tijdstraf knokte de Mercedes-rookie zich terug naar de vijfde plek. Door de diskwalificaties van Norris en Piastri erfde hij echter een plaats op het podium. Het is al de derde keer dit jaar dat Antonelli zich op het ereschavot mag melden. Tijdens de race dacht hij echter nauwelijks aan de top drie. “Ik maakte me grote zorgen”, gaf hij opgelucht toe. “Vooral toen ik hoorde dat we plan B moesten uitvoeren en me realiseerde dat ik de race op dezelfde set banden moest uitrijden. Dus probeerde ik die natuurlijk zo goed mogelijk in leven te houden.”

Toch kampte zijn Mercedes opvallend veel met graining. Daarbij moest de jonge Italiaan – met Piastri in zijn kielzog – alsnog flink doorrijden. “Toen Oscar achter me opdook, moest ik natuurlijk pushen”, vervolgde Antonelli. “Daarna verdween het graining gelukkig weer. Dus ja, ik ben superblij dat we het hebben volgehouden. Dit zijn belangrijke punten voor het team.” Teamgenoot George Russell erfde de tweede plaats van Norris en completeerde zo het tweede dubbele podium van Mercedes dit jaar. Eerder deelden Russell en Antonelli het podium in Montréal.

Underdogs

De 19-jarige Antonelli trekt ook lering uit deze indrukwekkende inhaalrace. “Het was niet gemakkelijk, want de grip werd echt slecht”, zei hij over zijn lange tweede stint. “De voorkant begon te verslappen, dus ik moest echt met de tools én mijn rijstijl aan de slag om me aan te passen. Dat was verre van eenvoudig, maar gelukkig hielden de banden het goed vol. Ik ben vooral blij dat we weer veilig de eindstreep hebben gehaald.”

LEES OOK: McLaren maakt excuses na desastreuze diskwalificatie: ‘Cruciaal moment’

Naast Antonelli profiteerden nog meer ‘underdogs’ in Las Vegas. Door het schrappen van Norris en Piastri scoorden verschillende coureurs uit het middenveld waardevolle punten in de gokstad. Zo vierde Carlos Sainz een knappe vijfde plaats namens Williams en tekende Nico Hülkenberg op P7 voor zijn tweede puntenfinish op rij. Haas deed eveneens goede zaken en eindigde met beide coureurs in de top tien.

