McLaren zal het raceweekend in Las Vegas het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Nadat coureurs Lando Norris en Oscar Piastri aanvankelijk als tweede en vierde over de streep kwamen, werden zij later gediskwalificeerd; de slijtage aan het skid block onder beide auto’s overschreed de limieten van de technische reglementen. Teambaas Andrea Stella reageert teleurgesteld en biedt excuses aan zijn coureurs, de partners van McLaren en de fans.

De McLaren-coureurs werden na afloop van de race vrij snel naar de FIA geroepen. De stewards hadden vastgesteld dat de houten bodemplaat bij zowel Norris als Piastri te ver was afgesleten. Na lang overleg leidde dit tot de gebruikelijke diskwalificatie. WK-leider Lando Norris verloor daardoor veel terrein in het klassement. Max Verstappen – die zich tot winnaar kroonde in Las Vegas – liep 25 punten in op de Brit en kwam op gelijke hoogte te staan met Piastri. Beiden moeten nog 24 punten goedmaken ten opzichte van Norris.

Teambaas Andrea Stella annuleerde zijn mediaverplichtingen naar aanleiding van het gesprek met de stewards, maar gaf later een schriftelijke verklaring. “Tijdens de race ondervonden beide auto’s onverwacht hoge niveaus van porpoising, die tijdens de trainingen niet waren vastgesteld”, liet hij weten. “Dat leidde tot overmatig contact met de grond. We onderzoeken de oorzaken van dit gedrag van de auto, evenals het effect van accidentele schade aan beide wagens. Dit constateerden we pas na afloop van de race en heeft ook bijgedragen aan extra beweging in de vloer.”

‘Cruciaal moment in de titelstrijd’

Stella benadrukte dat er geen sprake was van opzet: “Zoals de FIA opmerkte, was de overtreding onbedoeld. Het was geen opzettelijke poging om de regels te omzeilen en er waren verzachtende omstandigheden.” De teambaas richtte zich ook op de gevolgen voor zijn coureurs: “We bieden Lando en Oscar onze excuses aan voor het verlies van punten vandaag. Deze uitslag komt op een cruciaal moment in hun titelstrijd, na twee sterke prestaties gedurende het hele weekend. Als team bieden we onze excuses aan onze partners en fans, wier steun van onschatbare waarde is.”

Stella sloot af met een blik op de resterende races: “Hoewel deze uitslag enorm teleurstellend is, blijven we ons volledig richten op de laatste twee races van het seizoen.” Norris behoudt nog steeds een goede uitgangspositie om Verstappen van de troon te stoten, al is zijn marge aanzienlijk geslonken. Tijdens het laatste sprintweekend in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn nog maximaal 58 punten te vergeven.

