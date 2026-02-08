Kimi Antonelli verwacht dat jongere F1-coureurs kunnen profiteren van de reglementswijzigingen voor 2026. Met lichtere auto’s en een grotere rol voor elektrische aandrijving en actieve aerodynamica staat het veld voor een compleet nieuwe uitdaging. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de rijstijl van bepaalde coureurs. Volgens Antonelli kan juist het gebrek aan vastgeroeste gewoontes voor rookies een voordeel zijn; zij zijn immers gewend zich razendsnel aan te passen.

“Voor alle rookies die vorig jaar in de Formule 1 zijn gekomen, is het fijn om dit jaar met een nieuwe auto te beginnen, want we waren gewend om elk seizoen in een andere auto te rijden”, aldus Antonelli. “We zijn er dus aan gewend om ons zo snel mogelijk aan een nieuwe auto aan te passen. Wat dat betreft is het goed dat we dit jaar een nieuwe auto hebben, want het is een reset voor iedereen. Omdat wij daar al aan gewend zijn, helpt het ons misschien om de auto sneller te begrijpen.”

‘Biedt kansen voor rookies’

De nieuwe reglementen betekenen volgens Antonelli dat iedereen vanaf nul moet beginnen, wat het speelveld gelijker kan maken. Waar ervaren coureurs vorig seizoen nog profiteerden van uitgebreide kennis van de auto’s, wordt die voorsprong nu grotendeels weggevaagd. “Dit is een enorme regelwijziging en het zet eigenlijk alles op nul, want iedereen moet de auto opnieuw leren kennen”, lichtte de Italiaan toe. “Dus wat dat betreft is het beter, want vorig jaar kenden de meeste coureurs de auto al. Zij hadden immers meegewerkt aan de ontwikkeling.”

“Nu alles compleet nieuw is, biedt dat kansen”, vervolgde de Mercedes-coureur enthousiast. “Degene die de reglementen het snelst en het beste begrijpt, kan echt het verschil maken.” Tegelijkertijd benadrukte de jonge coureur dat ervaring nog altijd een belangrijke rol speelt en dat de gevestigde namen zeker niet onderschat mogen worden. “De andere coureurs zijn niet dom”, voegde Antonelli eraan toe. “Dus ik denk dat ze het ook snel onder de knie zullen krijgen.”

“Ervaring telt nog steeds”, gaf hij toe. “De manier waarop je een seizoen en elk raceweekend aanpakt, blijft belangrijk. Ik heb natuurlijk al een jaar in de Formule 1 gereden en veel geleerd, maar dit jaar zal ik het op bepaalde momenten zeker anders aanpakken. Ik denk dat ik nog veel moet leren. Dus qua ervaring zal er nog wel een verschil zijn, maar qua rijden denk ik dat de nieuwe auto het speelveld meer gelijktrekt. Dat biedt enorme kansen.”

