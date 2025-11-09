Andrea Kimi Antonelli eindigde zondag op de tweede plaats in de GP van São Paulo. Vanaf de eerste startrij reed de Mercedes-rookie een sterke en volwassen race en moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Lando Norris – zelfs Max Verstappen hield hij knap achter zich. Dankzij dat resultaat verstevigde Mercedes bovendien de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Met de dubbele uitvalbeurt van Ferrari deelden de Silberpfeile een flinke tik uit.

In de slotfase kreeg Kimi Antonelli het aan de stok met Max Verstappen. De Nederlander had George Russell al verschalkt, maar kwam ronden tekort om ook de jonge Italiaan te passeren. “Ik weet niet waar hij vandaan kwam”, grijnsde Antonelli achteraf. “Ik zag het totaal niet aankomen.” De tweede plaats is zijn beste resultaat ooit in de Formule 1. Echter, het had niet veel gescheeld of Antonelli had zijn race vroegtijdig moeten staken. Bij de herstart kreeg zijn auto een flinke tik van Oscar Piastri.

“Ik had geluk dat ik niet teveel schade opliep bij die touché bij de herstart”, aldus Antonelli. “De auto voelde daarna wat vreemd aan, maar het was nog steeds een goede race. In die laatste paar ronden was het wel spannend toen Max eraan kwam”, lachte hij. “Ik zat in mijn ritme en toen hij dichterbij kwam ging ik gewoon wat meer pushen. Met deze auto’s en in de vuile lucht is het soms moeilijk om te achtervolgen, dus ik probeerde dat in mijn voordeel te gebruiken.”

