Tijdens een slopende GP in Singapore eindigde Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli op een verdienstelijke vijfde plaats. Toch was hij na afloop niet tevreden. De jonge Italiaan geloofde dat er meer mogelijk was, ook omdat Mercedes-teamgenoot George Russell de overwinning veiligstelde op het Marina Bay Street Circuit. Hij uitte zijn onvrede over zijn prestaties in de kwalificatie, maar ook over de start.

Bij het doven van de lichten werd Antonelli direct ingehaald door de McLaren van Lando Norris en de Ferrari van Charles Leclerc. Laatstgenoemde wist hij uiteindelijk in de race nog te verschalken. “De start was lastig”, bevestigde Antonelli tegenover de media in Singapore. “De linkerkant van de grid was iets slechter dan de rechterkant – die was wat vuiler, wat het lastiger maakte om een goede start te hebben. Dat was jammer, want dat bepaalde wel een beetje de rest van mijn race. We hebben het eerder gezien; je positie op de baan is zo belangrijk. Ik verloor een paar plaatsen en kwam direct vast te zitten achter Leclerc.”

“Het tempo was eerlijk gezegd erg goed, ik voelde me comfortabel in de auto”, vervolgde hij hoopvol. Juist daardoor stemde het eindresultaat in Singapore Antonelli echter niet tevreden. “Ik ben een beetje teleurgesteld, omdat het potentieel zoveel groter was”, verzuchtte hij. “Als ik een betere kwalificatie had gereden, was het misschien een ander verhaal geweest. We zullen proberen het de volgende keer beter te doen.” Antonelli werd wel geprezen om zijn fenomenale inhaalactie op Charles Leclerc. Op een circuit waar inhalen notoir lastig is, won de 19-jarige coureur één plaats met een gedurfde, late remactie.

Lastige periode achter de rug

Na een lastige periode gedurende het Europese seizoen lijkt Antonelli zijn vorm weer terug te vinden. Na zijn podiumplaats in Canada scoorde hij slechts drie WK-punten in zes Grands Prix, maar met een vierde plaats in Bakoe en P5 in Singapore is hij opnieuw op dreef. “Het was fysiek een zware race, maar ik ben blij met hoe ik me heb weten terug te vechten”, verzekerde hij. “Het tempo was goed en ik kon een positie terugwinnen met een goede inhaalactie op Leclerc. We hadden meer kunnen bereiken, maar P5 is nog steeds oké.”

Het was opvallend hoe goed de W16 gedijde in de warme omstandigheden. Vorig jaar leek Mercedes beter te presteren bij koelere temperaturen, maar ook met een luchtvochtigheid van ruim zeventig procent hielden Russell en Antonelli zich knap staande. “De auto wordt absoluut sterker”, beaamde Antonelli. “Ik kan deze echt inzetten waar ik wil en er echt mee spelen, dus dat is heel positief. Ik kijk uit naar de volgende paar races.” Antonelli besloot zijn perspraatje met felicitaties voor teamgenoot George Russell en constructeurskampioen McLaren. “Uiteindelijk is het onze motor die het kampioenschap wint, dus ik moet onze afdeling ook feliciteren – ze hebben fantastisch werk geleverd”, zei hij met een knipoog.

