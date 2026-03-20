Kimi Antonelli droomt ervan om ooit samen met Max Verstappen een langeafstandsrace te rijden. De jonge Italiaan hoopt binnenkort te testen op de Nürburgring en bewondert hoe de Nederlander zijn F1-carrière combineert met andere takken van de autosport. Verstappen rijdt dit weekend opnieuw op de Nordschleife, waar hij deelneemt aan een NLS-race ter voorbereiding op zijn 24-uursdebuut later dit jaar.

Antonelli heeft via zijn familie een sterke band met de GT-racerij. Zijn vader was actief in deze klasse en runt het AKM-motorsportteam. Daardoor kijkt de Mercedes-belofte al langer met interesse naar andere racedisciplines. Na zijn F1-overwinning in China werd hem gevraagd of hij openstaat voor een samenwerking met Verstappen buiten de koningsklasse. “Dat zou supergaaf zijn”, antwoordde hij enthousiast. “Ik zou heel graag een langeafstandsrace met Max rijden. Ik denk dat dat echt geweldig zou zijn. Het is mooi dat we allebei een passie voor GT’s hebben. Die passie komt bij mij natuurlijk van mijn vader, die in de GT-wereld actief was. Als ik de kans krijg, wil ik ook zeker tests rijden.”

‘Zouden een geweldig duo vormen’

De Italiaan volgt de avonturen van Verstappen op de Nürburgring dan ook op de voet en kijkt uit naar diens deelname aan de etmaalrace. “Max geniet er duidelijk van, en het is echt gaaf dat hij de 24 uur van de Nürburgring gaat rijden”, aldus Antonelli. “Ik denk dat het een prachtig evenement wordt en ik ga er zeker naar kijken.”

Over een eventuele GT3-samenwerking met Verstappen zei hij: “Ik denk dat we een geweldig duo zouden vormen en dat het een fantastische ervaring zou zijn. Ik denk er dus zeker over na. Zo heb ik bijvoorbeeld al gevraagd of ik een testrit op de Nürburgring kan maken. Ik ben dol op dat circuit en zou er graag eens echt willen racen.”

