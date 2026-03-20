Max Verstappen heeft dit weekend geen Formule 1-verplichtingen, maar komt wel degelijk in actie. Met zijn GT3-bolide van Mercedes-AMG staat hij zaterdag opnieuw aan de start van een NLS-race. Verstappen maakt van de gelegenheid gebruik om zich voor te bereiden op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei. Het F1-team van Red Bull steunt deze uitstapjes, zo verklaarde teambaas Laurent Mekies tijdens het raceweekend in China.

Anno 2026 is het niet gebruikelijk dat Formule 1-coureurs het seizoen combineren met andere raceactiviteiten. De drukke kalender en de nauwe betrokkenheid bij het team staan dit vaak in de weg. Toch maakt Max Verstappen dit jaar minstens twee uitstapjes naar de Nürburgring. Dit weekend neemt hij deel aan NLS2 en in mei maakt hij zijn langverwachte 24-uursdebuut op het beruchte Duitse circuit. Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd tijdens het sprintweekend in China gevraagd hoe Verstappen zijn team heeft kunnen overtuigen om deze nevenactiviteiten te steunen.

‘Zijn ogen lichten op’

“Hij hoefde ons eigenlijk niet te overtuigen”, merkte Mekies op. “Je hoeft maar heel even met Max (Verstappen, red.) over raceauto’s te praten en je ziet zijn ogen meteen oplichten. Het maakt niet uit wat voor soort auto’s het zijn. Dat is gewoon prachtig om te zien. Vorig jaar heeft hij natuurlijk al GT3 gereden op de Nürburgring”, doelde de Fransman op het NLS-debuut van de Nederlander. Na het doorlopen van het complete licentieproces won Verstappen vorig jaar NLS9.

“Hij heeft het al vaker gedaan tussen de races door”, vervolgde Mekies. “Je zou denken dat het hem energie kost, maar in feite geeft het hem juist energie. We zien hem opgeladen weer op het circuit verschijnen. Hij is helemaal gek op de sport en het is een mooie herinnering voor ons allemaal dat we in de eerste plaats autosportfans zijn. Hij is een fan in hart en nieren en brengt zijn vrije weekenden dus graag achter het stuur door.”

