Geen moment rust voor Max Verstappen! Nadat hij in China zijn eerste sprintweekend van 2026 reed, stapt de Nederlander deze week opnieuw in een GT3-auto op de Nürburgring Nordschleife. Ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace neemt Verstappen komend weekend deel aan de tweede NLS-race van het seizoen. De grote vraag is: Wann geht’s los? Hoe laat komt Verstappen in actie op de Nürburgring? Dat check je hier!

Vorig jaar september maakte Max Verstappen zijn racedebuut op de Nordschleife. In een mum van tijd behaalde hij de benodigde licenties en kon hij aan de slag in de GT3-klasse van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Dat ging hem en teamgenoot Chris Lulham goed af. In de Ferrari 296 GT3 reed het duo naar een soevereine overwinning tijdens NLS9. Komend weekend staat NLS2 alweer op het programma en is Verstappen opnieuw van de partij.

LEES OOK: Nieuwe GT3-zege in de maak? Hier kijk je live naar Max Verstappen op de Nürburgring

Ditmaal kiest Verstappen voor een Mercedes-AMG GT3-bolide, dezelfde auto die hij zal gebruiken tijdens de etmaalrace in mei. Samen met teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella hoopt de Nederlander uiteraard opnieuw een overwinning veilig te stellen. Voorafgaand aan het weekend moeten worden bepaald wie de kwalificatie rijdt en wie wanneer in actie komt tijdens de race. Hoe laat moeten we zaterdag inschakelen om Verstappen op de Nürburgring te zien? Hieronder vind je het tijdschema van de tweede ronde van het NLS-kampioenschap.

Hoe laat racet Verstappen op de Nürburgring?

Zaterdag 21 maart

Kwalificatie: 08.30 uur

Start: 12.00 uur

Finish: 16.00 uur

Lees hier alles over de GP Japan

