Max Verstappen keert dit weekend terug naar de Nürburgring Nordschleife voor een nieuwe vieruursrace. Waar hij vorig jaar oppermachtig was in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), hoopt de Nederlander zijn GT3-zegetocht zaterdag voort te zetten. Verstappen komt dit jaar uit in een bolide van Mercedes-AMG, ter voorbereiding op zijn deelname aan de 24-uursrace in mei. Via FORMULE1.nl kun je zijn verrichtingen live volgen!

Na een teleurstellend optreden tijdens de GP van China gaat Max Verstappen zaterdag opnieuw van start in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Het gaat om de tweede race van het seizoen, die speciaal voor de Red Bull-coureur naar het derde weekend van maart werd verplaatst; de wedstrijd viel aanvankelijk samen met het Formule 1-weekend in Japan. Vorig jaar maakte Verstappen al zijn GT3-debuut tijdens NLS9. Samen met teamgenoot Chris Lulham tekende hij direct voor de overwinning.

“Vorig jaar heb ik mijn licentie gehaald en deelgenomen aan NLS9, die we hebben gewonnen”, vertelde Verstappen eerder in een persbericht. “Die voorbereiding is erg waardevol gebleken, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma voor dit jaar.” De viervoudig wereldkampioen wil NLS2 gebruiken om zich verder voor te bereiden op de 24 Uur van de Nürburgring in mei. Met dezelfde Mercedes-AMG staat hij voor het eerst daadwerkelijk aan de start van de beruchte etmaalrace. Op de simulator is hij al zeer bekend met het circuit én met de 24-uursrace.

Zijn team bestaat uit de Oostenrijker Lucas Auer, de Fransman Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. “We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes-AMG Motorsport”, aldus Verstappen. “Nu draait het om de juiste voorbereidingen vóór de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren.” Voorafgaand aan het weekend moet worden bepaald wie de kwalificatie rijdt en wie wanneer in actie komt tijdens de race. Het volledige tijdschema voor Verstappen en consorten tijdens NLS2 check je hier.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.