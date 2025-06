Andrea Kimi Antonelli stond tijdens de afgelopen GP van Canada voor het eerst op het podium. Achter racewinnaar George Russell en Max Verstappen kwam hij als derde over de streep. De jonge Italiaan wist Oscar Piastri en Lando Norris achter zich te houden, al profiteerde hij daarbij ook van de onderlinge strijd tussen de beide McLaren-coureurs. Antonelli geeft toe dat er na zijn eerste finish in de top drie een flinke last van zijn schouders is gevallen.

De 18-jarige Antonelli was tijdens het raceweekend in Miami al dicht bij een podiumplaats, maar de GP van Canada was de eerste race waarin hij daadwerkelijk een plek op het podium wist te bemachtigen. Het leverde hem niet alleen wat eremetaal en een flink aantal WK-punten op; de jonge Mercedes-rookie heeft vooral ook veel vertrouwen getankt in aanloop naar de komende Grands Prix. Met hernieuwd zelfvertrouwen hoopt hij voortaan agressiever te kunnen kwalificeren en racen.

“Canada was erg belangrijk voor me”, legde Antonelli uit tegenover de media in Oostenrijk. “Het was een hele opluchting, maar ook een belangrijke mijlpaal, want ik was dit seizoen al een paar keer dicht bij het podium. Dit zal me als coureur helpen om wat relaxter te rijden. Ik zal er geen doekjes om winden – de afgelopen weekenden was ik misschien wat te gespannen en ook wat te conservatief, vooral tijdens de trainingen.”

Nieuwe stap zetten

“Nu is het echt tijd om een stap verder te zetten en mezelf te verbeteren – mezelf te bewijzen, vooral qua aanpak tijdens de trainingssessies”, vervolgde Antonelli. “Ik wil proberen meer opties te verkennen en de grenzen van de grip op te zoeken. De afgelopen races ging ik vaak met veel vraagtekens de kwalificatie in, terwijl je dan eigenlijk geen tijd hebt om dingen uit te proberen. Je hebt maar één ronde, en dan is het klaar.”

Antonelli’s spraakmakende Formule 1-debuut tijdens de eerste vrije training op Monza vorig jaar eindigde voortijdig, toen hij al na vijf ronden crashte in de Parabolica-bocht. De Italiaan gaf toe dat die fout hem tot een overdreven voorzichtige rijstijl had gedwongen. Met het podium in Montréal heeft hij echter weer het vertrouwen om zijn agressie op te voeren. “Dergelijke resultaten helpen je om een stap vooruit te zetten”, besloot hij vol zelfvertrouwen. “Dit is het moment om verder te groeien, want we weten allemaal hoe spannend de Formule 1 tegenwoordig is – vooral in de kwalificaties. Een tiende kan al het verschil maken.”

