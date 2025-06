Lando Norris zorgde in de slotfase van de GP van Canada voor spektakel. Beide McLarens maakten nog kans op een podiumplaats achter Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli, die een voorsprong van enkele tienden van een seconde genoot. Norris probeerde Oscar Piastri in te halen, maar reed in de slipstream zijn voorvleugel stuk op de achterband van de Australiër – de onvermijdelijke papaja-clash was een feit. Teambaas Andrea Stella was na afloop niet te spreken over Norris’ actie.

“We hadden vooraf al voorspeld dat dit kon gebeuren”, verklaarde Andrea Stella tegenover de media in Montréal. “Het is een harde les voor onze coureurs, en een kostbare inschattingsfout van Lando Norris”, benadrukte Stella streng. “Dit heeft ons flink wat punten gekost in het kampioenschap. We willen nooit dat een McLaren betrokken raakt bij een ongeluk — en al helemaal niet als dat tussen onze eigen auto’s gebeurt. Dit druist in tegen al onze principes.”

Stella: ‘Norris nam zijn verantwoordelijkheid’

“Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, voegde hij eraan toe. “Tegelijkertijd kun je begrijpen dat zo’n incident zich voordoet als er een verkeerde inschatting wordt gemaakt. Gelukkig nam Norris meteen zijn verantwoordelijkheid — dat waarderen we dan wel weer”, prees Stella zijn coureur. Over de boordradio bood de Britse coureur luchtig zijn excuses aan: “Dat was volledig mijn schuld”, zei hij tegen zijn race-ingenieur. “Echt heel dom van me.”

Teamgenoot Oscar Piastri — even nuchter als altijd — was niet bepaald onder de indruk van de botsing. “Tja, ik moest hard verdedigen”, reageerde hij na afloop van de race. “Lando ging voor een gewaagde inhaalpoging, maar ik hield mijn poot stijf en zorgde dat ik de bocht zou winnen. Daarna kwam hij in mijn slipstream terecht. Ik realiseerde me niet meteen wat er gebeurde; ik voelde alleen een tikje.” Door zijn vierde plek veilig te stellen, deelde Piastri óók een tik uit in het rijdersklassement; de Australiër, tevens leider in het kampioenschap, vergrootte zijn voorsprong tot 22 punten.

