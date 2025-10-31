Lando Norris boekte tijdens de afgelopen GP van Mexico-Stad een overtuigende overwinning. Met een flinke voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri heroverde hij bovendien de leiding in het wereldkampioenschap. Waar kwam deze dominantie – die al tijdens de eerste vrije trainingen zichtbaar was – ineens vandaan? Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella was het succes van Norris vooral te danken aan de eigenschappen van het circuit.

Vanaf poleposition bezorgde Lando Norris zijn team de eerste overwinning sinds de GP van Zandvoort in augustus. Bovendien profiteerde hij van de achterstand van Oscar Piastri en is hij opnieuw – zij het nipt – de favoriet voor de titel. Na afloop probeerde teambaas Andrea Stella dit kunststukje te verklaren. “Deze speciale omstandigheden met beperkte grip lenen zich perfect voor Norris’ rijstijl”, reageerde de Italiaan tegenover de media in Mexico. “Het biedt een natuurlijke manier om rondetijden te winnen, wat bijna tegengesteld is aan de rijeigenschappen van Oscar (Piastri, red.).”

Stella wees erop dat Norris eerder soortgelijke dominante prestaties heeft geleverd. “Als we kijken naar Lando’s recente jaren, hebben we ook op andere circuits een weekend met dit niveau van dominantie gezien. Vorig jaar zagen we het in Zandvoort, we zagen het in Singapore. Dus het is niet de eerste keer, denk ik, dat Lando op dit niveau presteert. Hier in Mexico was hij gewoon erg overtuigend. Ik denk dat hij in elke sessie de snelste was. Hij wist optimaal te profiteren van de prestaties en de kracht van de auto.”

Met vertrouwen naar de laatste Grands Prix

Het Autódromo Hermanos Rodríguez, met zijn hoge ligging en beperkte grip, zorgde voor veel glijpartijen in de bochten – iets waar Norris juist van profiteerde. Bovendien zou McLaren ook wijzer zijn geworden van het Mexicaanse nummer. “Ik denk dat het team de laatste vier races ingaat met meer begrip van hoe ze consistent prestaties uit de auto kunnen halen”, gaf Stella toe. “Toegegeven, in de laatste paar races voor Mexico hebben we soms kansen vanuit de garage onbenut gelaten.”

Stella benadrukte dat het resultaat ook belangrijk is voor het zelfvertrouwen van Norris en voor de voorbereiding van het team op de resterende races. “Het zal zijn zelfvertrouwen alleen maar versterken – en dat gaat belangrijk zijn voor de laatste vier Grands Prix. Maar ik denk dat zowel Lando als Oscar genoeg redenen heeft om met vertrouwen deze laatste races in te gaan.” Het verschil tussen de beide McLaren-coureurs bedraagt nog één WK-punt. Max Verstappen volgt op 36 punten afstand van Norris.

