McLaren stelde in Singapore de tweede constructeurstitel op rij veilig. Doordat Lando Norris en Oscar Piastri respectievelijk als derde en vierde over de eindstreep kwamen, wonnen de papaja’s opnieuw het kampioenschap. Bij de coureurs is de strijd echter nog lang niet beslist. De vraag is of McLaren – met een titel op zak – iets gaat veranderen in de benadering. Teambaas Andrea Stella verzekert dat dat niet het geval is.

“Beide coureurs waren al in staat om te racen en hun ambities na te jagen”, aldus Andrea Stella na afloop van de GP van Singapore. “We zullen deze aanpak blijven volgen. Elke race leren we een beetje bij en verfijnen we, maar uiteindelijk gaat het om details. Wat betreft de coureurstitel zal er altijd sprake zijn van continuïteit. Het winnen van het constructeurskampioenschap verandert niets aan onze aanpak.”

Het lijkt erop dat Piastri en Norris vrij zijn om elkaar uit te dagen op de baan, zoals dat ook in Singapore gebeurde. In de openingsronde haalde de Brit zijn teamgenoot in, waarbij beide McLaren-coureurs even op elkaar botsten. Het leidde tot onvrede bij Piastri, die zijn team opdroeg om in te grijpen. “Zoals bij alle raceweekenden bekijk je alles achteraf even opnieuw”, vulde Zak Brown Andrea Stella aan. “Het lijkt erop dat Lando (Norris, red.) en Max (Verstappen, red.) elkaar hebben geraakt, dus het was duidelijk een spannend incident.”

Over de botsing met Piastri wilde de Amerikaan weinig kwijt. “Als je drie of vier auto’s op één rij hebt, dan gaat dat gebeuren”, besloot hij nuchter. “We zullen er maandag dieper op ingaan, maar het is duidelijk dat er gewoon hard wordt geracet.” In aanloop naar het raceweekend in Singapore benadrukte Brown nogmaals dat hij beide coureurs het kampioenschap wil gunnen. “Moge de beste winnen; dat is waar we naar streven”, zei hij tegenover Bloomberg. “Indien mogelijk willen we daar als team niet in de weg staan. Als het moet, wordt de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslist.”

