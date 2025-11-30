McLaren is de grote verliezer van de GP van Qatar. Met een tweede en een vierde plaats voor respectievelijk Piastri en Norris scoorden de papaja’s weliswaar goede punten, maar verloor het team opnieuw terrein op Max Verstappen. Door een strategische sof raakte Piastri de leiding kwijt aan de Nederlander en viel Norris naast het podium. Teambaas Andrea Stella probeerde achteraf te verklaren waar het misging voor McLaren.

McLaren koos in Qatar als enige team níét voor een gratis pitstop tijdens een vroege safetycar. Omdat alle coureurs verplicht waren om twee keer te stoppen, gooide de Britse renstal daarmee eigen glazen in. Max Verstappen erfde de overwinning en passeerde Piastri in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat nu slechts twaalf punten achter Lando Norris; Piastri volgt op zestien punten van zijn Britse teamgenoot.

“Het is over het algemeen een teleurstellend resultaat”, reageerde Andrea Stella tegenover Sky Sports. “Piastri had deze race in principe kunnen winnen, hij verdiende het ook. Hij was de snelste in de kwalificatie én in de sprint. Daarbij had er voor Norris natuurlijk een podium ingezeten. Maar Piastri is zijn zege kwijtgeraakt en Norris is buiten de top drie geëindigd. Dat is absoluut niet de uitkomst die we wilden,” stelde Stella. “We gaan de race grondig evalueren, met name de beslissing die werd genomen tijdens de safetycar. Zoals gebruikelijk zullen we hiervan leren en dit meenemen naar de volgende race, die bovendien nog veel belangrijker zal zijn.” Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi valt de beslissing in het kampioenschap.

Stella werd expliciet gevraagd waarom beide McLarens niet naar binnen kwamen tijdens de safetycar. “Dat was onze eigen beslissing”, antwoordde hij. “Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat iedereen zou pitten. Als je met de voorste auto rijdt, weet je niet wat de rest gaat doen”, benadrukte de Italiaan. “Norris had veel tijd kunnen verliezen als we beide auto’s met een double stack naar binnen hadden geroepen. Maar de belangrijkste reden is dat we simpelweg niet hadden verwacht dat iedereen van banden zou wisselen. Op basis daarvan maakten we onze keuze, al bleek die achteraf niet de juiste.”

