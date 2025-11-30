Oscar Piastri eindigde zondag als tweede in de GP van Qatar. De Australiër vertrok vanaf poleposition, maar door een strategische blunder van McLaren verloor hij de leiding aan Max Verstappen. De Nederlander heeft Piastri daarmee voorbijgestreefd in het wereldkampioenschap; de McLaren-coureur zakt terug naar de derde plaats. Na afloop toonde hij zich verslagen: “Dit is een bijzonder bittere pil om te slikken.”

“Ik heb er geen woorden voor”, verzuchtte Piastri na afloop van de race over de boordradio. “We hebben het duidelijk niet goed gedaan vandaag”, zei hij later tegen interviewer Martin Brundle. “Ik heb alles gegeven en zo hard gereden als ik kon. Ik heb niets laten liggen, maar vandaag mocht het gewoon niet zo zijn.” McLaren koos als enige team níét voor een gratis pitstop tijdens een vroege safetycar. Omdat alle coureurs verplicht waren om twee keer te stoppen, gooide de Britse renstal daarmee de eigen glazen in.

“Achteraf is het volgens mij heel duidelijk wat we beter hadden kunnen doen”, vervolgde Piastri teleurgesteld. “We gaan dit als team verder bespreken.” Desondanks kan de Australiër nog steeds kampioen worden tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het verschil met WK-leider Lando Norris bedraagt nog 16 punten. “Er zijn ook positieve dingen om mee te nemen”, besloot hij. “Het tempo lag het hele weekend ontzettend hoog. Maar dit blijft een bijzonder bittere pil om te slikken.”

