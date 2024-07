McLaren-teambaas Andrea Stella zoekt de confrontatie op met concurrent Christian Horner. Na de omstreden clash tussen Lando Norris en Max Verstappen in de GP van Oostenrijk staan beide teams op scherp. Volgens Horner was het Norris die teveel risico nam in Spielberg en een ongeluk probeerde te veroorzaken. Stella is niet gediend van deze suggesties.

Na de race zei Christian Horner dat Norris ‘iets probeerde te veroorzaken in bocht 3’, doelend op een crash voor zijn Nederlandse concurrent. “Dat is een behoorlijk statement”, reageerde Stella. “Dat zegt wel iets over zijn integriteit denk ik.” Uiteindelijk trok George Russell aan het langste eind – een botsing in rondje 64 maakte een einde aan Norris’ race. Max Verstappen kwam na een bezoekje aan de pitstraat als vijfde over de finish.

‘Hoefde niet te verdedigen’

“We hebben zoveel respect voor Max (Verstappen, red.)”, legde Stella uit. “Het in ongelofelijk wat hij allemaal al bereikt heeft; hij is een fantastische coureur. Maar hij hoefde echt niet op deze manier te verdedigen.” De McLaren-teambaas denkt dat Verstappen zijn rivaal meer ruimte had kunnen geven. “Soms moet je gewoon accepteren dat de auto achter je sneller is en een kans verdiend. Verstappen had Lando voorbij moeten laten gaan – de ronde daarna had hij weer DRS kunnen gebruiken en dan was het echt een fantastisch spektakel geworden.”

“Het is jammer dat we dat hebben moeten missen”, gaf Stella toe. “Hopelijk kunnen we dit in de toekomst voorkomen en rijden beide coureurs gewoon volgens de regels.” In Groot-Brittannië maken beide teams zich op voor een nieuwe krachtmeting. Red Bull introduceert een hoop nieuwe upgrades op het circuit waar McLaren doorgaans goed presteert.

