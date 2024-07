Lando Norris is nog niet bekoeld van zijn aanvaring met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Britse coureur daagde zijn Nederlandse rivaal uit voor de winst, maar moest dat met een kapotte auto bekopen. Na 64 rondjes botste zijn McLaren onverhoopt op de Red Bull van de wereldkampioen. Norris heeft laten weten dat hij achteraf niks zou veranderen aan zijn rijstijl.

McLaren en Lando Norris rijden komend weekend een thuisrace tijdens de Britse Grand Prix. In aanloop naar deze twaalfde race van het seizoen waren Norris en teamgenoot Oscar Piastri te gast in de Chris Moyles Show op het Engelse radiostation X. Het duo blikte vooruit op de aankomende race, maar keken uiteraard ook terug op het debacle in Oostenrijk. Daaruit bleek dat Norris bereid is Verstappen opnieuw het vuur aan de schenen te leggen.

“Ik heb de beelden nog eens goed bekeken”, zei de 24-jarige coureur. “De volgende keer zou ik het weer zo doen. We waren aan het vechten voor de winst – uiteindelijk is dat wat we allemaal willen.” Norris vindt het jammer dat het gevecht moest eindigen met een crash. “Geen van beiden wil dat het op een botsing uitdraait”, meende hij. “Maar helaas hoort dat er soms bij. Aan de andere kant ben ik ook blij, want ik weet dat we het in de toekomst vaker tegen elkaar gaan opnemen.”

De experts zijn verdeeld over wie de schuld moet krijgen van het incident. Norris denkt dat het te makkelijk is om alles op één coureur te gooien. “Het is lastig”, gaf hij toe. “Zeker als je achter het stuur zit, kun je echt niet zomaar twee centimeter ruimte overlaten. Maar uiteindelijk hoort dat erbij en daarom houden we van deze sport. We willen allemaal zo hard mogelijk racen. Dat is voor ons het leukste, maar ook voor alle toeschouwers.”

