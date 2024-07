Max Verstappen boekte in Oostenrijk niet de gewenste resultaten. Na successen in de sprintrace en de kwalificatie maakte een clash met Lando Norris een deuk in zijn perfecte weekend. Heel lang kan de wereldkampioen daar niet bij stilstaan. Verstappen wacht een nieuwe uitdaging tijdens de GP van Groot-Brittannië – nog een thuisrace voor Red Bull en nog een kans om dikke punten te scoren.

De Britse Grand Prix luidt het einde in van de eerste triple-header van het seizoen. De eerste twee stops in het Europese drieluik leverden Max Verstappen goede punten op, al heeft hij niet altijd kunnen maximaliseren. Daarbij hebben Lando Norris en McLaren zich bewezen als gedogen tegenstanders, die eigenlijk altijd mee kunnen dingen naar de winst. Middels een officieel persbericht blikt Verstappen vooruit op het weekend in Groot-Brittannië en een ‘speciale race’ op Silverstone.

‘Zijn een aantal dingen misgegaan’

“Het is weer een thuisrace voor het team”, aldus Verstappen, die weet dat de Red Bull-fabriek in Milton Keynes op nog geen uur rijden ligt van het circuit. “Laten we hopen dat we iedereen daar trots kunnen maken. In Oostenrijk hebben we niet de gewenste resultaten behaald, maar we hebben wel een hoop geleerd; er valt genoeg te analyseren en te verbeteren. Tijdens de race zijn een aantal dingen misgegaan, maar we kunnen kracht putten uit de sprintrace en de twee kwalificaties.”

“Groot-Brittannië is de laatste stop van een hele drukke triple-header“, vervolgde Verstappen. “We willen hier een nieuwe strijd leveren. Het wordt een speciale race, met een unieke livery op de auto. Het is de twintigste keer dat we op Silverstone racen, dus we hebben sowieso iets te vieren.” Naast een speciale kleurstelling wil Red Bull ook een aantal upgrades introduceren op de RB20. De Oostenrijkers laten niks aan het toeval over op de Britse baan.

