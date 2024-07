De clash tussen rivalen Lando Norris en Max Verstappen houdt de gemoederen nog wel even bezig. In het Formule 1-landschap is de krachtmeting tussen beide coureurs tijdens de GP van Oostenrijk het gesprek van de dag. Experts geven hun kijk op de botsing in rondje vierenzestig, waarbij de Brit te veel schade reed om zijn race af te kunnen maken. Waar ging het mis op de Red Bull Ring?

Voormalig Formule 1-coureur en FIA-steward Alex Wurz heeft uiteraard kijk op het incident in Spielberg. De Oostenrijkse routinier legde in gesprek met het Duitse Motorsport Magazin uit waarom er eigenlijk geen straffen uitgedeeld moesten worden. “Die zogenaamde dive bombs van Norris zijn niet verboden”, aldus Wurz. “Het is sowieso spectaculair en ook zeer moedig, maar je moet wel rekening houden met de gevolgen.”

De tweevoudig Le Mans-winnaar betwijfelt of het juist was om het incident te bestraffen. “Persoonlijk houd ik wel van hard racen, ik neig altijd naar de uitspraak ‘let them race’”, legde hij uit. “Daarom zag ik de clash tussen Norris en Verstappen ook als een klassiek race-incident. Beide rijders hebben zichzelf bestraft. Lando had een aanrijding kunnen voorkomen, maar het was eigenlijk van allebei onnodig en oververhit. Wat mij betreft was er geen straf nodig.”

'Weet waar je aan begint'

Ook oud-teambaas Eddie Jordan heeft genoten van de strijd tussen Verstappen en Norris. Zijn oordeel is duidelijk, de Brit ging de fout in op de Red Bull Ring. “Weet waar je aan begint als je met Verstappen in de ring stapt”, aldus de 76-jarige Ier in de Formula For Success podcast. “Je komt er niet mee weg als je links en rechts maar wat probeert. Het uiteindelijke incident had zo makkelijk voorkomen kunnen worden.”

Volgen Jordan is het altijd de raceleider die bepaalt. “Uiteindelijk werkt het net als op de openbare weg, Verstappen ging aan de leiding, dus hij had voorrang”, legde hij uit. “De eerste coureur heeft zich met de kwalificatie of door goed te racen naar de top gereden. Aan de rest de taak om die op een veilige manier voorbij te steken.”

