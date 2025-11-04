McLaren-teambaas Andrea Stella is op zijn hoede voor de dreiging van Max Verstappen. Lando Norris en Oscar Piastri gaan nog steeds aan de leiding in het klassement, maar de Nederlander kwam in de laatste Grands Prix gevaarlijk dichtbij. Met nog vier races te gaan staat Verstappen slechts 36 punten achter Norris. Tijdens de aankomende GP van São Paulo blijft McLaren gefocust op het behouden van de leiding in het WK.

In een officieel persbericht blikt Stella vooruit op het raceweekend in Brazilië en de voorlaatste sprint van 2025. “Het is nu tijd om naar Brazilië te gaan voor de GP van São Paulo”, aldus de Italiaan. “We naderen de spannendste tijd van het jaar, nu het seizoen van 2025 op zijn einde loopt. We zijn er trots op dat onze twee coureurs het kampioenschap leiden, met slechts één punt verschil.” Hij voegde er waakzaam aan toe: “We zijn ons er echter terdege van bewust dat we een zeer sterke tegenstander hebben in de strijd om de coureurstitel”, doelde Stella op Verstappen. “Hij werd niet zomaar viervoudig wereldkampioen.”

Felle concurrentiestrijd

“Wij zullen ons in de resterende vier Grands Prix maximaal inzetten om ervoor te zorgen dat de titel papaja-kleurig blijft”, beloofde hij. Na een indrukwekkend optreden in Mexico-Stad, waar de MCL39 opnieuw de snelste auto bleek te zijn, waarschuwt Stella dat dit in Brazilië niet vanzelfsprekend is. “In Mexico-Stad was de MCL39 het meest competitief, maar we mogen er niet van uitgaan dat dit in São Paulo hetzelfde zal zijn”, vervolgde hij ernstig. “De concurrentie om ons heen is erg sterk. We blijven vasthouden aan onze mentaliteit om het race voor race te bekijken en zo goed mogelijk te presteren. Alleen zo geven we onze coureurs de kans om voor de topposities te strijden.”

Het aankomende weekend is bovendien een sprintweekend, wat volgens Stella extra kansen biedt voor McLaren om punten te pakken ten opzichte van Verstappen. Tegelijkertijd blijft het team alert op de uitdagingen die het circuit en de weersomstandigheden in Brazilië met zich meebrengen. “Een sprintweekend biedt ons meer mogelijkheden om punten te scoren”, concludeerde de teambaas. “Tegelijkertijd moeten we nog meer aandacht besteden aan details om de juiste afstelling te vinden, vooral gezien de beperkte vrije trainingen. Zoals gebruikelijk zullen we in São Paulo ook voorbereid zijn op de onvoorspelbaarheid van het weer. Dat is hier vaak een doorslaggevende factor geweest.”

